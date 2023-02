«Je me suis mis dans le trouble quelques fois» - Suzuki

Le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, s’est ouvert sur plusieurs sujets lors d’une longue entrevue, mardi, notamment sur la question du français, des distractions à Montréal et de sa relation fusionnelle avec Cole Caufield, qu’il voit comme son «petit frère».

«C’est quoi ta "favourite couleur"», a lancé d’entrée de jeu l’ancien joueur et animateur vedette du balado «Spittin’ Chiclets» Paul Bissonnette.

«Rouge, bleu, blanc rouge», a rétorqué Suzuki, en français, soulignant qu’il fallait dire «favorite».

Le capitaine a expliqué qu’il continuait d’apprendre le français avec les joueurs québécois. Pense-t-il un jour pouvoir tenir un point de presse seulement en français avec la presse francophone?

«Je serais très impressionné», a-t-il répliqué.

D’ailleurs, l’animateur lui a rappelé à quel point, avec les médias francophones, le CH constituait les Yankees du Canada. Suzuki a expliqué qu’il fallait effectivement «ne pas dire des choses pouvant être perçues comme de la controverse».

Il a ajouté que le personnel du CH effectuait un bon travail pour les aider avec les médias en les aiguillant sur ce qu’il faut éviter de dire. L’Ontarien a été assez clair aussi quand on lui a demandé quelle était la plus grosse distraction à Montréal: «les réseaux sociaux».

De bons mots pour St-Louis

Le capitaine s’est montré très élogieux envers Martin St-Louis. «C’est une des têtes de hockey les plus brillantes que j’ai côtoyées. [...] C’est déjà un des meilleurs entraîneurs de la ligue, a-t-il lancé. C’est un gars spécial et tout le monde aime jouer pour lui [...] Je pense que notre futur est un des plus brillants de la LNH.»

Petite anecdote comique: Suzuki a expliqué qu’il adorait regarder le iPad durant le match pour revoir ses présences, mais St-Louis a décidé d’interdire la tablette, sauf durant les pauses de télé.

«Il veut que les joueurs se concentrent sur le match, mais je me suis mis dans le trouble quelques fois en l'utilisant hors des pauses de télé», a-t-il dit, sourire en coin.

Caufield, son petit frère

Le numéro 14 a longuement commenté sa relation avec Caufield.

«Il a le même âge que mon petit frère. C’est comme un petit frère pour moi. Il est plus bruyant, je suis plus tranquille, donc ça marche bien.»

Suzuki a aussi raconté comment Caufield était devenu tout un personnage dans le vestiaire. «Je ne sais pas comment il faut pour avoir autant d’énergie, il arrive en dansant, en chantant et en criant partout.»

D’autres sujets abordés par Nick Suzuki

-Sur sa nomination comme capitaine : pour lui, il s’agissait d’une décision évidente. Également, il importe pour lui de demeurer à Montréal durant l’été. La saison morte 2022 fut la première pendant laquelle il n’est pas retourné chez lui à London, en Ontario, même si plusieurs joueurs de la LNH s’y entraînent.

Suzuki a raconté avoir acheté une maison à Montréal au printemps dernier et qu’il est plongé dans les rénovations. Et il tient à s’entraîner avec les joueurs de l’équipe ici durant la saison morte.

-Sur l’ex-pilote Dominique Ducharme : sans hésiter, Suzuki considère son congédiement comme un «dommage collatéral». Selon lui, le départ de Carey Price, Shea Weber et Corey Perry, les nombreux blessés et le parcours éprouvant de l’équipe en séries l’année précédente représentaient «la tempête parfaite» menant au départ du Québécois.

-Sur son enfance : ses parents ont élevé deux futurs joueurs repêchés dans la LNH. L’animateur Bissonnette lui a précisé qu’il avait pu grandir avec un père ne lui appliquant pas de pression. Or, ça n’a pas toujours été le cas.

«Mon père a eu à faire cette transition. Plus jeune, il était un “crazy hockey parent”, mais il a senti qu’il était un idiot et il a arrêté», a-t-il raconté, disant que ç’a permis à lui et son frère Ryan d’être détendus.

