Hughes peut-il vraiment s’approcher de McDavid?

Wayne Gretzky a fait une déclaration fracassante la semaine dernière à propos de Jack Hughes. Selon «La Merveille», c’est le seul joueur qui peut dépasser Connor McDavid à titre de meilleur pointeur de la LNH.

Notre collaborateur Tony Marinaro a commenté cette affirmation-choc dans sa chronique quotidienne à l’émission «JiC», mardi, sur les ondes de TVA Sports. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Ce n’est pas fou ce qu’il a dit, mais je ne pense pas la même chose. Je crois que le gars qui a les meilleures chances est Connor Bedard, qui est une machine à faire des points.

«Peut-être que Gretzky n’a pas tort. Il connaît plus le talent au hockey que moi et son opinion vaut plus que la mienne.»

Comme Marinaro le faisait remarquer, «Hughes s’améliore à tous les ans et montre une belle progression», si bien que la marge entre lui et McDavid «est plus mince d’année en année».

Effectivement, Hughes est passé de 0,34 à 0,55, à 1,14 et à 1,34 point par match depuis son arrivée dans la LNH en 2019.

McDavid est cependant loin devant Hughes. Il a récolté plus d’un point par match (1,07) dès sa première saison en 2015-2016. Cette année, il domine outrageusement la compétition avec 92 points en 50 rencontres, soit une moyenne de 1,84.

Hughes, lui, totalise 67 points en 50 matchs, soit une moyenne de 1,34. Il est le septième meilleur pointeur de la LNH, derrière McDavid (92), Leon Draisaitl (76), Nikita Kucherov (73), David Pastrnak (72), Matthew Tkachuk (71) et Tage Thompson (68).