Evgeni Malkin, une légende sous-estimée

Sur le point d’atteindre le plateau des 1200 points dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Evgeni Malkin réussit encore à surprendre ses coéquipiers et ses adversaires par sa constance et sa ténacité.

À 36 ans, le joueur de centre des Penguins de Pittsburgh n’a plus rien à prouver. Ses trois coupes Stanley et nombreux honneurs individuels parlent par eux-mêmes. «Geno» parvient tout de même, presque 17 ans après ses débuts dans le circuit Bettman, à être l'un des attaquants les plus dominants sur la planète.

Sidney Crosby, son éternel compagnon chez les «Pens» et l'un des trois hockeyeurs actifs de la LNH à avoir dépassé les 1200 points, est d’avis qu’il faut énormément de constance pour atteindre ce plateau.

«Pour s’y rendre, il faut récolter beaucoup de points chaque année et ne rien lâcher, a estimé le numéro 87, en entrevue avec le site NHL.com. [Malkin] a subi plusieurs blessures à long terme, en plus, donc son total pourrait être encore plus impressionnant.»

«Je crois que ça fait juste prouver quel type de joueur il a été à travers les années. Il produit encore à un excellent rythme, malgré son âge.»

En effet, le natif de Magnitogorsk ne semble pas laisser les années le rattraper. Il a inscrit 19 buts et 50 points en 49 duels cette saison.

«À certains moments, je me dis : “Mon Dieu, comment est-ce possible d’arrêter ce gars”?, s’est exclamé le directeur général Ron Hextall. Son apport sur la glace est difficile à remplacer.»

«Il fait partie de l’élite de la ligue, a corroboré l’entraîneur-chef Mike Sullivan. Je vois en lui un joueur de hockey motivé. Il n’est en aucun cas un athlète parfait, mais il a tout de même la capacité de dominer des rencontres. “Geno” a été un des nos joueurs les plus constants. Il ne prend aucun soir de congé.»

Une vedette dans l'ombre

Même s’il est sans contredit l’un des plus grands patineurs de sa génération, Malkin s’est toujours retrouvé dans l’ombre de Crosby à Pittsburgh. Malgré ses trophées Calder, Conn-Smythe, Art-Ross (deux fois), Hart et Ted-Lindsay, il a toujours été considéré comme un excellent ─ sinon le meilleur ─ numéro 2 dans la LNH. En 2017, il avait d'ailleurs été écarté du top 100 des plus grands joueurs de l'histoire publié par la LNH.

Même son de cloche dans sa Russie natale. Repêché immédiatement après Alexander Ovechkin en 2004, Malkin est encore sous-estimé, selon le capitaine des Capitals de Washington.

«Il est au sommet [parmi les joueurs russes], a louangé “Ovi”. C’est difficile de dire qui est le plus grand et le deuxième plus grand joueur, mais il est sûrement l'un des meilleurs. Il a eu une carrière incroyable.»

La vedette du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov considère Malkin comme l'une de ses plus grandes inspirations.

«”Geno” est l'un de mes joueurs favoris à regarder jouer, a-t-il conclu. Il travaille toujours fort sur la glace. Il t’oblige à égaler son niveau d’intensité pour être en mesure de compétitionner avec lui. Tu le regardes faire et tu veux juste imiter son style de jeu.»