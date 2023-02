De belles retrouvailles entre Bill Belichick et Tom Brady

L’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick, a encensé Tom Brady, qui a pris sa retraite «pour de bon» la semaine dernière.

Lundi, l’ancien quart-arrière et celui ayant été son pilote pendant 20 saisons étaient réunis dans le cadre de la baladodiffusion «Let’s Go!».

«C’est le plus grand joueur, la plus grande carrière et une personne formidable, a déclaré Belichick à propos de Brady. Ce fut une superbe opportunité et un honneur pour moi d’entraîner Tom. Je suppose que ça doit se terminer à un moment donné. C’est le meilleur de tous les temps, Félicitations Tom.»

Belichick a aussi vanté l’intelligence de Brady en évoquant sa capacité de mémoriser des jeux et des situations de match. Pour sa part, Brady est revenu sur l’idée qu’une rivalité s’était installée entre les deux grands de la NFL.

«Il n’y a personne avec qui j’aurais préféré être associé, a-t-il dit. De mon point de vue, les conversations du type "Brady contre Belichick" étaient stupides, car ce n’est pas l’objectif d’un partenariat. L’entraîneur ne peut pas jouer le rôle de quart-arrière et je ne pouvais pas entraîner. À mon avis, les gens essayaient de nous diviser. Je crois que nous n’avons jamais ressenti cela l’un envers l’autre.»

Le duo Belichick-Brady a terrorisé la NFL pendant deux décennies, participant à neuf matchs du Super Bowl et soulevant le trophée Vince-Lombardi à six reprises ensemble.

Le pivot de 45 ans a mis fin à son association avec les «Pats» et leur entraîneur-chef en 2020, quand il s’est joint aux Buccaneers de Tampa Bay comme joueur autonome.