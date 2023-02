Trevor Harris avec les Roughriders?

Les Roughriders de la Saskatchewan auraient soumis une proposition de contrat au quart-arrière des Alouettes de Montréal Trevor Harris.

C’est ce qu’a avancé le site spécialisé 3downnation.com, lundi.

Si le vétéran de 36 ans accepte l’offre du club de la section Ouest, il se joindra à celui-ci le 14 février à l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue canadienne de football (LCF).

Depuis dimanche, une fenêtre de négociation est ouverte dans le circuit Ambrosie. Toutes les équipes peuvent donc négocier et offrir des contrats aux footballeurs susceptibles de bénéficier de leur autonomie dans un peu plus d’une semaine, ce qui est évidemment le cas de Harris.

Cette fenêtre se fermera dimanche. Pendant les 48 heures suivantes, les organisations auront une période d’exclusivité avec les joueurs qui portaient leurs couleurs en 2022. Cela signifie que le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, aura la chance de convaincre Harris de rester à Montréal et d’égaler une possible proposition de contrat d’une formation rivale.

Le DG n’a jamais caché qu’il aimerait bien que le pivot soit de nouveau celui qui dirige l’attaque des Moineaux cette saison.

«On continue de se parler et les négociations sont correctes. Ça va bien. On trouve toujours le temps de se parler. Ça, c’est toujours une bonne nouvelle pour moi», avait dit Maciocia pendant un entretien réalisé à la fin du mois de janvier.

Une excellente relation

Parions que Maciocia aurait aimé s’entendre avec Harris avant que toutes les autres équipes de la LCF le courtisent. On ne saura probablement jamais ce qui a accroché dans les négociations, est-ce une question d’argent ou est-ce lié à l’incertitude entourant les propriétaires de l’équipe? Une certitude, cependant, c’est que la relation entre Harris et l’état-major du club est bonne.

«J’ai eu de bonnes conversations avec Maciocia et [l’entraîneur-chef] Jason Maas dans les derniers jours. Nous avons simplement développé un plan pour ce qui s’en vient dans les prochains jours et semaines, afin que nous soyons sur la même longueur d’onde. Parce que j’aime énormément ces gars-là. J’ai tellement de respect pour eux», a affirmé Harris mardi dernier, pendant son passage à la station de radio de Regina CKRM.

«Nous avons un respect mutuel qui transcende le football», a ajouté le quart.

Discret

Pendant la majorité de la dernière campagne et au bilan des joueurs, Harris a répété qu’il était heureux de sa situation avec les Alouettes. Il n’a cependant jamais déclaré haut et fort qu’il allait revenir en 2023.

«Je déteste avoir l’air froid ou de donner l’impression que je ne veux pas me compromettre, mais je suis quelqu’un d’assez privé avec certaines négociations ou sur quelques-unes de mes opinions», a indiqué Harris. Par respect pour le processus, c’est l’attitude que j’ai décidé d’avoir.»

Dans le même entretien à la radio saskatchewanaise, Harris ne s’est toutefois pas empêché d’envoyer des fleurs aux partisans des Roughriders.

«J'ai toujours vraiment aimé jouer à Regina et la raison pour laquelle je dis ça, c'est l'ambiance. On a l'impression que c'est important et que c'est un gros match.»

«C’est sûr que les partisans n’ont pas toujours été tendres avec moi, a poursuivi celui qui compte 10 saisons derrière la cravate dans la LCF. C’était toujours pour plaisanter. J’apprécie ça et aucun amateur n’a jamais dépassé les limites. Ils ont toujours été très respectueux.»