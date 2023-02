Super Bowl: 5 duels à surveiller

Un grand duel comme le Super Bowl est toujours marqué par plusieurs petits duels déterminants. Plusieurs n’ont d’yeux que pour les quarts-arrières, mais bien d’autres joueurs exercent un impact majeur. Ce sera le cas entre les Chiefs et les Eagles, avec plusieurs joueurs qui peuvent changer le cours du match et dont les efforts devront être contenus. Question de se mettre dans le bain avant le grand soir, voici cinq de ces duels qui auront une influence sur le cours du match ultime.

Andrew Wylie | Haason Reddick

Il s’agit certainement de la lutte la plus déterminante. Reddick est une force de la nature dans les dernières années et particulièrement cette saison. Il a enregistré 16 sacs du quart durant le calendrier régulier et en a ajouté 3,5 en deux matchs de séries. La ligne offensive des Chiefs est très forte aux positions de centre et de garde, mais Wylie est probablement le maillon faible comme bloqueur à droite. Sans dire qu’il est un mauvais joueur, il est permis de douter de ses capacités à limiter les élans de Reddick. Un ailier rapproché en soutien ne serait pas une mauvaise idée.

Chris Jones | Isaac Seumalo

Si le front défensif des Chiefs n’est pas dominant dans son ensemble, Chris Jones parvient souvent à changer la donne à lui seul. Le plaqueur a été doublé sur 69 % de ses jeux, selon ESPN, ce qui ne l’a pas empêché d’être le plus efficace à sa position avec 15,5 sacs cette saison et deux de plus face aux Bengals en finale de conférence. La ligne offensive des Eagles est la meilleure de la ligue et Seumalo sera certainement aidé par le centre Jason Kelce. Jones se déplace beaucoup sur la ligne de mêlée et il fera aussi parfois face aux bloqueurs à l’extérieur. Ce sera un jeu d’échecs constant.

Isiah Pacheco | Javon Hargrave

Si l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, a un seul défaut malgré son éloquence maintes fois prouvée pour concocter de brillants plans de matchs offensifs, c’est qu’il peut avoir tendance à oublier la course. Avec son quart Patrick Mahomes hypothéqué, il faut donner le ballon à Isiah Pacheco, le féroce porteur recrue. Il n’a couru que 22 fois en deux matchs de séries pour 5,5 verges par portée. Les Eagles sont 15es contre la course et il y a là un élément à exploiter. Il y a beaucoup de rotation de personnel sur la ligne défensive, mais le plaqueur Javon Hargrave demeure le plus fiable pour freiner la course.

L'Jarius Sneed | A.J. Brown

La tertiaire des Chiefs est extrêmement jeune, particulièrement les demis de coin. Pas moins de quatre d’entre eux sont des recrues et Sneed, un joueur de troisième année, est le vétéran. Autre problème, Sneed a subi une commotion cérébrale face aux Bengals et sa présence est incertaine. S’il est hors de combat, la tâche de se défendre contre A.J. Brown et DeVonta Smith reviendra à Jaylen Watson et Trent McDuffie, deux nombrils verts. Les Chiefs doivent se croiser les doigts pour que Sneed revienne à la rescousse. Brown est silencieux depuis le début des séries, mais peut exploser à tout moment.

Nick Bolton | Miles Sanders

Les Eagles sont une puissance au sol cette saison avec 12 matchs d’au moins 135 verges par la course et même cinq d’au moins 200 verges. Miles Sanders est celui qui mène la charge, quand ce n’est pas le quart-arrière Jalen Hurts. Nick Bolton est efficace contre le jeu au sol et il a mené les siens avec 180 plaqués cette saison. Il s’agit du deuxième plus haut total dans la ligue et d’un record de franchise. Des plaqués peu commodes, puisqu’il a le don de frapper durement. Il est le général de la défense des Chiefs à 22 ans seulement. Si les Chiefs limitent les dégâts au sol, ils seront en voiture.

Saviez-vous que...?

- Patrick Mahomes est le troisième quart-arrière dans l’histoire, après Drew Brees et Tom Brady, à avoir accumulé plus d’une saison de 5000 verges par la passe.

- Neuf des 10 joueurs repêchés par les Chiefs au printemps dernier ont joué dans les présentes séries, dont quatre comme partants. Une cuvée exceptionnelle !

- Amateurs de superstitions, sachez que les Chiefs porteront leur chandail blanc et que 36 des 56 champions du Super Bowl, dont 15 des 18 derniers, étaient en blanc.

- En incluant les séries, Jalen Hurts a inscrit 15 touchés au sol cette saison, ce qui lui procure le record pour un quart-arrière, devant les 14 touchés de Cam Newton en 2011.

- Les Eagles sont devenus les premiers de l’histoire à être numéro un dans leur conférence deux fois en cinq ans avec des entraîneurs-chefs et des quarts-arrières différents.

- Dans leur histoire au Super Bowl, les Eagles en seront à leur quatrième présence dans leur chandail vert. Leur fiche est d’une victoire et deux revers.

Comme un gros party de famille

La semaine du Super Bowl commence et c’est comme si l’Arizona se préparait à recevoir un beau gros party de famille.

Évidemment, les Chiefs et les Eagles ne se feront pas de cadeau dimanche prochain, à Glendale. N’empêche qu’il y a des airs de retrouvailles, un genre d’élan fraternel.

Il faut dire que pour la première fois de l’histoire du Super Bowl, deux frères seront opposés. Et pas n’importe lesquels !

L’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce n’a plus besoin de présentation. Il est cinquième de tous les temps à sa position pour les réceptions (814), quatrième pour les verges (10 344) et sixième pour les touchés. En carrière en séries, ses 127 réceptions additionnelles le positionnent au deuxième rang, tout comme ses 15 touchés.

Il est le plus dominant de la ligue à sa position et file tout droit vers le Temple de la renommée.

Au Temple ?

Son frère, le centre des Eagles Jason Kelce, ira assurément le rejoindre. Il est solide à ce point et ce n’est pas amplifié pour en faire une belle histoire de fratrie au Super Bowl.

Il a été sélectionné à cinq reprises sur la première équipe d’étoiles, dont cette saison. Dans l’histoire de la NFL, seulement huit centres ont été élus cinq fois sur la première équipe d’étoiles. Les sept autres avant Kelce ont fini au Temple.

Après la finale de la conférence nationale remportée par les Eagles à Philadelphie, Jason Kelce a lancé les hostilités en y allant d’un clin d’œil sympathique.

« Je ne suis officiellement plus un fan des Chiefs cette saison ! » a-t-il badiné.

Les deux ne reculent jamais devant une caméra. Ça promet !

Reid et son ex

Les Kelce ne sont pas les seuls à faire en sorte que ce match prenne une teinte familiale. Que dire du bon vieux Andy Reid ! Avant d’être l’entraîneur-chef à succès des Chiefs, il a connu un long mariage productif avec les Eagles.

Il aura le mandat d’affronter son ex sur cette gigantesque scène. Une ex qu’il a amenée six fois au titre de sa division, neuf fois en séries, cinq fois en finale de conférence et une fois au Super Bowl, entre 1999 et 2012.

Reid est l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire des Eagles et voilà qu’il aura le mandat de leur infliger la plus cruelle défaite qui soit. La vie fait parfois drôlement les choses.

Le plus ironique, c’est que Reid se retrouve face à un entraîneur-chef en Nick Sirianni, qui est passé à un cheveu d’être son assistant.

Lorsqu’il a pris le poste en 2013 à Kansas City, Reid entendait parler en bien d’un jeune entraîneur des receveurs, fort prometteur, avec les Chiefs en Sirianni. Il s’est presque laissé tenter, mais lui a finalement préféré un assistant de longue date. Le monde est petit !

Gare aux mouchoirs...

Voilà donc quelques histoires réconfortantes qui vont faire jaser toute la semaine.

À l’approche du point culminant de la saison, personne n’a envie de jouer les oiseaux de malheur, mais il ne faudrait surtout pas que ce spectacle soit saboté par une fameuse controverse d’arbitrage. Ça n’a pas été chic cette année en séries.

Pourquoi amener ce point ? Parce que l’officiel en chef pour le match sera Carl Cheffers et qu’il a le don de prendre beaucoup de place.

Selon le site betarizona.com, Cheffers et son équipe ont décerné en moyenne 12,6 pénalités par match cette saison, un sommet dans le circuit. Cela s’est traduit par 109,9 verges perdues par rencontre, un autre sommet. Cheffers et sa bande ont notamment décerné 21 punitions pour interférence cette saison, ce qui leur a valu le deuxième rang.

Ce serait triste qu’un si beau match en perspective se transforme en festival du mouchoir jaune. Il faut savoir qu’en séries, incluant le Super Bowl, les groupes habituellement formés en saison sont démantelés et Cheffers dirigera une autre équipe d’officiels.

Bon Super Bowl et suivez Le Journal en Arizona toute la semaine !