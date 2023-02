Patrick Kane sur son départ?

Plusieurs équipes ont contacté le clan de l’attaquant Patrick Kane pour manifester leur intérêt en vue d’une possible transaction avec les Blackhawks de Chicago.

C’est ce que la vedette du club de l’Illinois a révélé, lundi, selon le quotidien «Chicago Sun-Times». L’Américain a récemment discuté avec son agent Pat Brisson, qui lui a énuméré quelques options quant à son futur.

«Il y a certainement des opportunités intrigantes et qui pourraient être excitantes. Nous verrons», a révélé Kane sans toutefois donner trop de détails. Plusieurs médias ont toutefois avancé que les Rangers de New York et les Stars de Dallas figuraient parmi les clubs intéressés.

Kane, 34 ans, sera joueur autonome sans compensation au terme de la campagne, tout comme son capitaine Jonathan Toews. Il devient de plus en plus évident que les Hawks, loin d’une place au sein des séries éliminatoires, amorceront un virage jeunesse d’ici la date limite des transactions.

Kane a accumulé neuf buts et 34 points en 45 parties cette saison, tout en montrant un différentiel de -26. En carrière, il a totalisé jusqu’ici 439 buts et 1214 points en 1152 matchs.

Voyez Renaud Lavoie commenter les rumeurs dans la vidéo ci-dessus.