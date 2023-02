Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 7 février qui en valent le détour.

Hockey: Oilers d’Edmonton c. Red Wings de Detroit

Bien reposés après la pause du match des étoiles, les Oilers n’auront d’autre choix que d’appuyer sur l’accélérateur d’ici la fin de la campagne. Leur participation aux séries éliminatoires ne tient présentement que sur un fil, mais les hommes de Jay Woodcroft ont remporté sept de leurs huit matchs qui précédaient le long congé. La recette de la victoire ? Des buts, beaucoup de buts ! L’équipe albertaine a marqué en moyenne 5,7 filets par rencontre durant cette séquence. Face à la 12e formation qui accorde le plus de buts par match du circuit Bettman (3,17), les Oilers devraient poursuivre sur leur lancée. Évidemment, Connor McDavid et Leon Draisaitl seront à surveiller. Les attaquants vedettes ont récolté respectivement 20 et 19 points en 12 duels lors du mois de janvier.

Prédiction: plus de 6,5 buts - 1,83

Tennis: Leylah Fernandez c. Shelby Rogers

La Québécoise Leylah Fernandez a dû passer par les qualifications au tournoi d’Abou Dhabi malgré son 39e rang mondial, et le tout s’est déroulé rondement. Seules quatre manches ont été nécessaires. Elle n'a précédemment disputé que deux tournois cette saison, atteignant notamment la ronde des huit à Auckland. Son adversaire, l’Américaine Shelby Rogers, est 46e au monde, mais n’a pas vaincu une joueuse du top 50 au cours des huit derniers mois. Cette séquence de revers contre les meilleures joueuses au monde inclut une défaite aux mains de Fernandez à Indian Wells l’année dernière. La représentante de l'unifolié avait toutefois eu besoin de trois sets et avait préalablement perdu ses deux premiers rendez-vous avec l’Américaine.

Prédiction : victoire de Fernandez en trois manches – 4,30

Tennis: Rebecca Marino c. Zheng Qinwen

La Canadienne Rebecca Marino a accédé au tableau principal du tournoi d’Abou Dhabi avec brio en venant à bout de Margarita Betova et Ysaline Bonaventure en deux manches chaque fois lors des qualifications. Actuellement 74e au classement de la WTA, elle a toutefois remporté un seul de ses quatre matchs de tableau principal depuis le début de la saison. Elle tentera de retrouver la forme qui lui a permis d’atteindre trois quarts de finale en août, septembre et octobre. Elle trouvera sur sa route Zheng Qinwen (29e), celle qui a mis fin à ses aspirations devant famille et amis en première ronde à Toronto, l’année dernière. La Chinoise a remporté les deux duels entre les deux femmes.

Prédiction : victoire de Zheng en trois manches – 4,00