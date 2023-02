Match des étoiles de la LAH: un meilleur show que la LNH

Le Match des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH) a livré la marchandise, lundi soir, à la Place Bell.

Les meilleurs joueurs du circuit Howson ont donné un bon spectacle. Tous les billets étaient vendus pour l’occasion. Ce n’est pas cela qu’on retiendra des deux jours de festivités à Laval.

• À lire aussi: La Pacifique remporte le tournoi des étoiles de la LAH

• À lire aussi: «C’est une grosse fierté» - Gabriel Dumont

Cette année, la qualité du Match des étoiles de la Ligue américaine a été supérieure à celui de la Ligue nationale à plusieurs niveaux. Il faut commencer par le concours d’habiletés.

Le circuit Bettman a tenté d’en mettre plein la vue en dénaturant son sport. L’épreuve de faire un trou de golf avec des rondelles n’était pas l’idée du siècle. On ne parlera pas des échappées avec certains joueurs qui sont devenus des acteurs pendant quelques secondes.

La simplicité avant tout

À Laval, on a opté pour la simplicité. Sept épreuves conventionnelles avec des joueurs qui donnent un effort respectable.

Pour l’occasion, les organisateurs avaient décidé d’enlever les baies vitrées à certains endroits afin que les amateurs puissent vivre une expérience intéressante. Rien d’extravagant. Ce fut un pari gagnant.

Peu importe le circuit, le tournoi des étoiles n’est jamais bien excitant même si on a droit à du jeu ouvert. Encore là, il faut donner l’avantage à la LAH pour son ambiance, sa cérémonie d’avant-match et son spectacle avec FouKi et Koriass. Il n’y a personne qui est sorti déçu de la Place Bell.

On peut parier que la LNH va corriger le tir en prévision de l’an prochain à Toronto. On souhaite seulement que les joueurs n’aient pas à tirer des rondelles de la Tour du CN dans des cibles placées sur le Rogers Centre.

Des francophones, mais...

Au cours des derniers jours, il a beaucoup été question de l’absence de Québécois au Match des étoiles de la LNH. Ce fut tout le contraire pour celui de la LAH.

Il y en avait six sur la patinoire dans les quatre équipes. Bien sûr, la foule avait un penchant pour Anthony Richard et Alex Belzile. Toutefois, les quatre autres hockeyeurs de la Belle Province ont reçu un bel accueil de la foule.

Ça ne trompe pas. Les amateurs sont toujours heureux d’applaudir les joueurs du Québec. Ils sont fiers de les voir évoluer à un haut niveau et cogner à la porte de la LNH.

Parlant de francophones, la Ligue américaine a raté une belle occasion d’en introniser un lors de sa cérémonie du Temple de la renommée. Ça aurait été un beau clin d’œil même si la cérémonie s’est déroulée uniquement en anglais.

Encore Price

Comme c’est le cas depuis le début de la saison, Carey Price a fait sentir sa présence dans un événement présenté par le Groupe CH.

Il est apparu sur l’écran géant avant l’arrivée des joueurs sur la glace.

Durant une courte vidéo, il a parlé de l’importance de la Ligue américaine dans son ascension vers la Ligue nationale. On se souvient qu’il avait remporté la coupe Calder en 2007 avec les Bulldogs de Hamilton.

Price a fini le tout avec «Bonne classique des étoiles !» en français.

Les joueurs de la Ligue américaine retourneront à la maison dès mardi. Ils reprendront le boulot vendredi alors que toutes les équipes seront en action.

L’équipe de la section Nord, dont faisaient partie les joueurs du Rocket, a été éliminée pendant la phase préliminaire du tournoi. On a eu droit à tout un spectacle lors du match contre la section Atlantique. La session de tirs de barrage valait le prix d’entrée à elle seule.