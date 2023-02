Marie-Michèle Gagnon fait le plein de confiance

Valérie Grenier et Marie-Michèle Gagnon ont brisé la glace, lundi, aux mondiaux de ski alpin en prenant le départ du combiné, épreuve qui comprend le super-G et le slalom.

Les deux n’avaient aucune attente pour cette première épreuve des mondiaux.

Grenier n’a fait qu’un entraînement de slalom et voulait avant tout découvrir la piste en prévision du super-G alors que Gagnon avait toujours en tête une vilaine chute à Cortina d’Ampezzo le 20 janvier.

Gagnon a terminé en 10e place. Il s’agissait d’un cinquième top 10 en carrière au mondial pour elle qui occupait le 18e rang après le super-G et de son deuxième en combiné alpin.

Malgré son long passé de technicienne, la vétérane de l’équipe canadienne qui prend part à ses huitièmes mondiaux n’avait aucune attente.

«Ma chute à Cortina m’a affectée mentalement et je savais que je ne me sentais pas prête à attaquer aujourd’hui [lundi], et je n’étais pas là pour aller chercher une médaille, a mentionné la fierté de Lac-Etchemin à Sportcom. Ce n’était pas réaliste.»

Erreur coûteuse

Après une bonne descente en super-G, Grenier a eu plus de difficultés en slalom pour conclure en 14e position au cumulatif.

«Parce que je partais avec le dossard numéro deux, j’ai dû me faire confiance puisque je ne pouvais pas voir les autres filles, a expliqué la skieuse du club Mont-Tremblant. J’ai bien fait dans ma descente de super-G et c’est encourageant pour la course de mercredi.»

«En slalom, j’ai fait une grosse erreur après un bon départ qui m’a fait perdre ma vitesse, de poursuivre Grenier. J’ai dû remonter une porte. Je n’avais fait qu’un entraînement de slalom avant le mondial, mais c’était important de prendre le départ du combiné en prévision du super-G.»

Bonne amie de Gagnon, l’Italienne Federica Brignone a remporté l’or de cette première épreuve. Elle a été la plus rapide en super-G et terminé au deuxième rang en slalom.

Grenier et Gagnon seront de retour en action, mercredi, en super-G. Après une sérieuse blessure où elle a subi de multiples fractures à une jambe lors des mondiaux en février 2019 à Are en Suède à l’occasion d’une descente d’entraînement, Grenier n’a repris le super-G que cette année après des essais infructueux l’an dernier alors que la crainte était toujours présente.

«Je n’ai pas d’attentes pour le super-G, a-t-elle indiqué. Je suis encore en train de me remettre dedans. Ma confiance a augmenté et je peux bien faire. Je vais faire de mon mieux.»