LNH: Matthew Tkachuk dans un groupe sélect

L’attaquant des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk s’est distingué samedi au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) en réalisant un tour du chapeau.

La LNH décerne un titre de joueur par excellence à la classique depuis 1962 et l’Américain est devenu le cinquième joueur à recevoir cet honneur dans la ville où il travaille.

Voici les quatre autres joueurs ayant reçu la distinction lorsque l’événement s’est déroulé dans la ville où ils évoluaient à l’époque.

-1994 : Mike Richter, Rangers de New York

En 1994, les vedettes du circuit Bettman étaient réunies au mythique Madison Square Garden de New York à l’occasion de cette classique annuelle.

À sa troisième participation, le gardien américain a réalisé de belles prouesses pendant la rencontre. En plus de s’être signalé à trois occasions sur des échappés de Pavel Bure, Richter a repoussé 19 des 21 lancers de l’équipe de l’Association de l’Ouest.

L’homme qui défendait la cage des Blueshirts» durant la saison 1993-1994 a reçu le sacre du joueur par excellence de la rencontre dans la victoire de 9 à 8 de son équipe.

Deux Québécois étaient derrière le banc de l'équipe de l’Est. Ayant remporté la coupe Stanley l’année précédente avec le Canadien de Montréal, Jacques Demers a agi comme entraîneur-chef, tandis que son adjoint Jacques Laperrière était aussi derrière le banc.

-1996 : Raymond Bourque, Bruins de Boston

Peu après avoir inauguré leur nouvel amphithéâtre en début de saison, soit le TD Garden, les Bruins de Boston ont organisé le 46e match des étoiles de la LNH.

Les «Oursons» comptaient sur deux représentants locaux : l’attaquant Cam Neely et le défenseur Raymond Bourque.

L’arrière québécois a joué les héros pour l’équipe de l’Association de l’Est en inscrivant le filet victorieux lorsqu’il restait 37 secondes à écouler au match.

Au départ, ce titre devait revenir à Dominik Hasek, mais celui-ci a fait part d’un grand geste de générosité envers le numéro 77. L’ancien gardien étoile a décidé que le héros local devait obtenir cet honneur, car l’affrontement se déroulait à Boston, où Bourque a joué pendant la majorité de sa carrière.

-2009 : Alex Kovalev, Canadien de Montréal

Pour son centenaire, la LNH a décidé d’attribuer la présentation de sa classique annuelle à la Sainte-Flanelle.

À sa troisième présence en carrière à cette fête du hockey, l’attaquant du Tricolore Alex Kovalev a mené le spectacle en faisant scintiller la lumière rouge à deux reprises. Celui qu’on surnomme «Kovi» a aussi inscrit le but vainqueur au cours de la fusillade.

Comme prix de récompense pour ses exploits pendant la partie, le capitaine de l’équipe de l’Association de l’Est a reçu un véhicule de marque Honda, au grand plaisir de la salle comble de 21 273 spectateurs au Centre Bell.

Le Bleu-Blanc-Rouge était fort bien représenté, puisqu’il comptait quatre joueurs dans la formation de l’Est. Il s’agissait de Carey Price, Mike Komisarek, Andrei Markov et Kovalev.

-2015 : Ryan Johansen, Blue Jackets de Columbus

Après deux ans d’absence en raison du conflit de travail dans la LNH en 2013 et la présentation des Jeux olympiques de Sotchi en 2014, le match des étoiles a effectué son grand retour en 2015 à Columbus.

Ryan Johansen, qui évoluait avec la formation de l'Ohio à l'époque, a fait bouger les cordages à deux reprises, en plus de se faire complice à deux reprises pour un total de quatre points pendant le match. Grâce à un vote qui se déroulait en ligne, il a pu recevoir lui aussi une voiture de la part du grand manitou de la LNH, Gary Bettman.

Dans un festival offensif de 29 buts s’étant conclu par un triomphe de 17 à 12 de «l’équipe Toews», plusieurs autres records ont été battus, dont ceux du plus de buts marqués en une période avec 11 et du plus haut total de filets marqués par une équipe en un engagement avec sept.

Fait intéressant, le patineur des Blue Jackets Jakub Voracek, qui portait l’uniforme des Flyers de Philadelphie, a égalé un record de Mario Lemieux datant de 1988 en récoltant six points.