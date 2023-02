LNH: des étoiles pas si scintillantes au concours d’habiletés

Le 67e match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne passera pas à l’histoire. Un concours d’habiletés interminable où il y avait trop d’épreuves inutiles a assombri l’événement.

On avait oublié l’essentiel, celui de faire ressortir le talent des meilleurs joueurs de la planète plutôt que de les inviter à jouer les comédiens comme David Pastrnak qui se transforme en Happy Gilmore ou Mitch Marner qui s’inspire du look de Miami Vice.

• À lire aussi: Du mouvement à prévoir chez les Flames de Calgary?

• À lire aussi: Dylan Guenther prend le chemin de son club junior

Après la catastrophe du vendredi soir, les dirigeants de la LNH ont encore misé sur le tournoi avec quatre équipes où on y joue des rencontres de vingt minutes à trois contre trois. On ne recréera jamais l’intensité d’un réel match pour la classique des étoiles, mais il y avait quand même un peu de vie lors du samedi.

Embarrassant

Il n’existe pas encore une formule magique pour redorer le concours d’habiletés. La formule concoctée pour cette édition de 2023 a cependant complètement raté la cible.

En conférence de presse avant le match de samedi, Gary Bettman a gardé son côté jovialiste en disant que les partisans avaient aimé. Ce n’était toutefois pas l’opinion générale des gens sur les réseaux sociaux.

Allan Walsh, l’un des influents agents de joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), a résumé parfaitement le concours d’habiletés avec un gazouillis sur Twitter.

«Avec tout le formidable talent et les personnalités fascinantes des joueurs, la LNH devrait organiser un incroyable concours pendant 90 minutes pour ses partisans et ses auditeurs. Mais ce n’était pas ça. C’était embarrassant.»

Sidney Crosby a même souligné, après le match des étoiles, qu’il avait trouvé la soirée des habiletés trop longue. Pour qu’un joueur avec autant de classe lance un commentaire de la sorte, on peut en conclure qu’il y avait de la grogne chez plusieurs patineurs.

Selon plusieurs sources, la télévision américaine (ESPN) a dicté une grande partie de ce concours d’habiletés sans trop consulter les autres diffuseurs. Ils ont cherché à mélanger la plage et le golf avec le hockey, mais ce n’était pas réussi. Il n’y avait aucun rythme dans cette soirée.

Comme un somnifère

Sur les réseaux sociaux, plusieurs amateurs ont manifesté leur mécontentement, rappelant que le spectacle restait ennuyant, surtout lors du premier soir.

«Plus d’un million de téléspectateurs se sont assis pour regarder le concours d’habiletés de la LNH. Aucun n’était encore réveillé à la fin», a ironisé un certain Jason George.

Trevor Zegras, des Ducks d’Anaheim, a aussi résumé le concours d’habiletés en publiant un gazouillis d’un émoji avec un bonhomme qui ronfle. Il n’y a pas juste sur la glace que Zegras parle beaucoup.

Avec un édifice à 30 minutes de Fort Lauderdale, mais plus de 60 minutes dans la circulation lourde, le FLA Live Arena de Sunrise fait rarement courir les foules. S’il y avait plus de fidèles qu’à un match du mercredi soir entre les Hurricanes et les Panthers, il y avait quand même encore des sièges vides, surtout le vendredi soir.

Montgomery, le seul du Québec

Pour une première fois dans l’histoire, il n’y avait aucun joueur du Québec à ce match des étoiles. Jim Montgomery représentait le Québec à titre d’entraîneur en chef de la division Atlantique. Aux yeux de Montgomery, Patrice Bergeron méritait une invitation. Mais les Bruins comptaient déjà sur David Pastrnak et Linus Ullmark.

Le Journal revient sur les deux jours à Fort Lauderdale et Sunrise en huit points.

Huit points à retenir de cette classique

La puissance de Pettersson

Connor McDavid a atteint deux fois quatre cibles en quatre tirs, mais il n’a pas gagné le concours du tir le plus précis. Voilà une illustration de l’absurdité de cet événement. Brock Nelson, des Islanders de New York, a remporté cette épreuve qui était jadis celle de Raymond Bourque. Dans le concours du tir le plus puissant, il y a maintenant un nouveau maître. Après Victor Hedman (103,2 mp/h) l’an dernier, Elias Pettersson a gagné cette populaire épreuve avec une frappe identique à Hedman (103,2). Zdeno Chara et Shea Weber ont souvent remporté cette épreuve. Les deux grands et gros défenseurs sortaient des bombes. Dans le cas de Pettersson, il n’a rien d’un colosse à 176 lb. «Je sais que je ne suis pas le plus gros, a dit avec le sourire le centre des Canucks de Vancouver. Mais il y a beaucoup d’entraînement derrière ce tir. J’ai une mémoire musculaire grâce aux répétitions, j’ai aussi un bon synchronisme et je retire le plus de puissance de la flexibilité de mon bâton.»

De Sunrise à Toronto

Après le sable et l’océan Atlantique, ce sera la Tour CN et le lac Ontario. Les dirigeants de la LNH ont confirmé la présentation du Match des étoiles de 2024 à Toronto. Les Maple Leafs recevront donc les meilleurs joueurs de la LNH pour une neuvième fois, mais une première fois depuis l’an 2000.

«Il fera plus froid qu’ici en Floride, mais il y aura un buzz pour le hockey», a dit Mitch Marner, le représentant des «Leafs» pour cette classique de 2023.

Les éternels rivaux complices

Sidney Crosby et Alex Ovechkin ont partagé le même vestiaire. Ils ont oublié leur grande rivalité pour devenir des coéquipiers le temps d’un match. Crosby (2 buts, 1 passe) et Ovechkin (1 but, 2 passes) ont chacun récolté trois points dans un revers de 10 à 6 de la division Métropolitaine contre l’Atlantique. «J’aime mieux jouer avec lui que contre lui», a raconté le capitaine des Capitals.

«Je ne m’attendais pas à recevoir autant de passes de sa part, je croyais qu’il aurait voulu finir les jeux, a renchéri Crosby. J’ai vraiment aimé mon expérience avec lui. J’espère maintenant qu’il ne s’agira pas de notre dernière rencontre des étoiles ensemble.» Ovechkin a également profité de sa semaine des étoiles pour partager cet événement avec le plus vieux de ses deux garçons, Sergeï.

Dans la Pacifique avec NY

Bo Horvat a joué pour la division Pacifique avec le logo des Islanders sur les épaules de son chandail. Échangé des Canucks de Vancouver aux Islanders le 30 janvier dernier, Horvat n’a pas encore endossé l’uniforme de sa nouvelle équipe. «C’était étrange comme situation, mais ça me permettait de jouer une dernière fois avec Elias Pettersson, a souligné Horvat. Je voterais pour lui afin de me remplacer comme capitaine des Canucks. Je crois bien qu’il aura le C sur sa poitrine un jour à Vancouver.» Les Islanders ont payé un fort prix pour l’attirer à Long Island en donnant l’ailier Anthony Beauvillier, le centre de 20 ans Aatu Raty et un choix de premier tour conditionnel en 2023.

Suzuki: une deuxième expérience

«On ne voit pas ça tous les jours Sid et Ovi qui jouent ensemble tous les jours. De les voir en face de moi pour une mise en jeu, c’était génial.»

Nick Suzuki gardera comme principal souvenir de sa deuxième présence au match des étoiles sa confrontation contre Sidney Crosby et Alex Ovechkin. Suzuki a marqué deux buts dans cette rencontre de vingt minutes face au 87 et au 8.

Le capitaine du Canadien est sorti du FLA Live Arena dans la peau d’un gagnant. La division Atlantique a signé une victoire contre la Centrale en finale.

Le camion à M. Tkachuk

Matthew Tkachuk jouait à la maison en Floride. Il n’a pas déçu ses nouveaux partisans en repartant avec les clés du camion, décerné au joueur le plus utile. Tkachuk, qui se retrouvait dans la même équipe que son jeune frère Brady, a obtenu sept points (4 buts, 3 passes) dans les deux rencontres. «Nous avions une photo du match des étoiles en 2009 de Montréal avec mon père, Keith, a souligné Brady, l’ailier des Sénateurs. Cette photo avait une place importante dans notre maison. On vient de boucler la boucle un peu en participant à un match des étoiles ensemble dans la même équipe. Et mes parents nous regardaient dans les gradins.»

L'orgueil de Dylan Larkin

Ancien gagnant du concours du patineur le plus rapide au match des étoiles à Nashville en 2016, Dylan Larkin n’a pas reconquis son titre. Andreï Svechnikov l’a emporté. Larkin, le capitaine des Red Wings, n’était pas heureux de sa performance.

Si plusieurs joueurs avaient la tête aux vacances durant les deux jours de compétition, Larkin a confié qu’il désirait réellement se racheter pour son chrono décevant à l’épreuve du patineur le plus rapide. Il l’a fait en trois buts en finale dans la victoire de 7 à 5 contre la Centrale et avec deux buts et une passe face à la Métropolitaine.

Le Kraken absent

Matty Beniers a déclaré forfait pour le Match des étoiles en raison d’une blessure. La recrue du Kraken de Seattle était l’unique joueur de cette 32e équipe de la LNH. Même si le Kraken connaît une très bonne saison, les dirigeants de la LNH n’ont pas déniché un remplaçant à l’intérieur de cette formation. Ils ont plutôt invité l’attaquant Chandler Stephenson, des Golden Knights.

Vince Dunn, un défenseur du Kraken, aurait été un choix logique.