«Le spectacle et le concept ont été tellement mauvais!»

La formule du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey déplaît à bien des gens. Michel Therrien est du nombre.

L’ancien entraîneur des Canadiens de Montréal l’a critiquée en long et en large à l’émission «JiC», lundi, sur les ondes de TVA Sports.

«Je suis très heureux que le week-end des étoiles soit terminé... Le spectacle et le concept ont tellement été mauvais! Quelqu’un à la Ligue nationale doit se réveiller parce qu’on ne s’en va pas du bon bord. C’était triste et épouvantable», a-t-il déclaré.

«Je ne sais pas qui a pensé que les lancers des gardiens allait être une compétition intéressante. Les lancers sur les planches de surf sur la plage, c’est quoi le rapport avec le hockey? Le golf, c’est quoi le rapport avec le hockey? Mitch Marner habillé en Miami Vice, ça a rapport à quoi? Quelqu’un a eu ces idées-là et le monde autour de lui a dit que c’était bon. Ça ne se peut pas!»

Therrien aimerait que la LNH revienne à la base.

«Est-ce qu’on peut revenir à la base? Les gens sont là pour voir les étoiles, il faut mettre de vraies compétitions. L’épreuve des lancers sur les cibles, c’était bon. On aurait pu avoir plus de participants au lancer le plus puissant. On voulait mettre du spectacle, mais le monde n’embarquait pas.»

Therrien regrette que Sidney Crosby et Alex Ovechkin n’aient pas été mis en valeur, mais plutôt le fils d’«Ovi».

«On avait une opportunité en or avec Ovechkin et Crosby au concours d’échappées, mais on l’a complètement manquée. Je me disais que ça allait être intéressant, mais ils n’ont pas été mis en évidence. Par contre, ils ont été très bons dans leur match. Ils ont donné tout un show avec les frères Tkachuk. Ce sont des ambassadeurs et des compétiteurs, ils voulaient gagner.»

Une absence «inacceptable»

Le choix des joueurs invités a aussi été décrié par Therrien, qui a qualifié d’«inacceptable» l’absence de Patrice Bergeron.

«Je trouve ça décevant qu’un joueur comme Bergeron ne soit pas là avec la saison que lui et les Bruins connaissent. C’est inacceptable qu’il n’était pas là. Ça m’a déçu.

«Il faut avoir la crème de la crème et non pas faire plaisir à tout le monde. Amener les meilleurs, c’est ce qui est le plus important. Il faut changer cette mentalité.»

À son avis, rien ne changera si les gagnants ne sont pas récompensés.

«Ça prend un enjeu important. Sans enjeu, le spectacle ne sera pas meilleur l’an prochain.»