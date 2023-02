LAH: d’autres noms connus qui dominent cette saison

Le match des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH) et le concours d’habiletés l’accompagnant se déroulent cette année à Laval et il s’agit d’une belle occasion d’évoquer quelques joueurs ayant déjà évolué dans la Ligue nationale (LNH).

Voici quelques noms qui retiennent l’attention.

-Logan Shaw

Les partisans du Canadien de Montréal se souviennent probablement de cet attaquant ayant brièvement porté les couleurs de la formation : en 2017-2018, Logan Shaw a disputé une trentaine de parties avec le Tricolore, qui l’avait réclamé au ballottage des Ducks d’Anaheim. Après son départ de l’organisation l’été suivant, il a poursuivi son parcours du combattant dans le hockey professionnel et en juillet dernier, il a paraphé une entente de trois ans de la LAH avec les Marlies de Toronto.

Ceux-ci ne regrettent sûrement pas leur choix, qui constitue l’une des raisons de leur présence au sommet de la section Nord. Présent à Laval pour la classique, Shaw occupe le quatrième rang de la ligue avec 52 points, ce qui représente déjà sa meilleure production offensive en carrière.

-Max McCormick

Au nombre des visiteurs de la Place Bell au nom déjà entendu maintes fois, il y a Max McCormick, un ancien des Sénateurs d’Ottawa gagnant désormais sa vie au sein du club-école du Kraken de Seattle. Ses bonnes performances en attaque l’ont aidé à devenir l’un des deux premiers représentants de l’histoire des Firebirds de Coachella Valley au match des étoiles, l’autre étant Ryker Evans.

McCormick est neuvième de la LAH avec 45 points, ce qui constitue un sommet personnel en carrière, et fait partie de la douzaine de hockeyeurs ayant atteint le plateau des 20 buts. Cette récolte est plutôt inhabituelle pour celui qui a totalisé au moins 100 minutes de pénalité dans quatre saisons du circuit. Par ailleurs, dans la LNH, il revendique huit filets en 93 duels.

-Riley Barber

Tout comme Shaw, l’attaquant est un ex-joueur du Canadien qui a reçu une invitation à la partie des étoiles. Grand voyageur de la LAH, Riley Barber est un atout fiable de cette ligue : à sa première année chez les Stars du Texas, il a franchi le cap des 20 buts pour une sixième fois en carrière. Il tentera d’égaler son rendement de 2016-2017, quand il a touché la cible 31 fois avec les Bears de Hershey.

Ayant participé à neuf matchs avec le Canadien en 2019-2020 et 39 avec le Rocket de Laval la même année, l’Américain de 28 ans a amassé 174 filets dans la LAH... mais aucun dans la LNH. Sa dernière présence dans le circuit Bettman fut un court séjour de quatre rencontres avec les Red Wings de Detroit en 2021-2022.

-Adam Gaudette

Absent de la classique, Adam Gaudette affiche au compteur 19 buts et 30 points en seulement 36 sorties avec les Marlies. Ces statistiques sont nettement supérieures à ce qu’il a montré dans la LNH: 70 points en 218 parties. L’ancien des Canucks de Vancouver a passé la dernière campagne avec les Blackhawks de Chicago et les Sénateurs d’Ottawa, avant de tenter sa chance du côté des Maple Leafs de Toronto, qui lui ont fait signer un contrat d’un an à un volet.

Cependant, Gaudette a été incapable de se tailler un poste avec le grand club et a atterri dans la LAH après avoir été soumis au ballottage en octobre.

-Cory Schneider

Le gardien Cory Schneider poursuit son cheminement avec les Islanders... de Bridgeport. Pourtant, pour une troisième année consécutive, il détient un contrat d’un an des Islanders de New York, mais pour l’instant, il ne parvient pas à obtenir un rappel. Touchant l’équivalent d’un salaire annuel de 400 000 $ dans les rangs mineurs, le vétéran n’a pas à rougir de sa performance. Il a maintenu une fiche de 13-4-3, une moyenne de buts alloués de 2,55 et surtout, un taux d’efficacité de ,923 jusqu’ici.

Malheureusement pour lui, Schneider a éprouvé des difficultés à présenter de telles statistiques dans la LNH, où il a joué seulement 14 fois à compter de 2019-2020.