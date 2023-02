La Pacifique remporte le tournoi des étoiles de la LAH

L’équipe de la section Pacifique a remporté le tournoi des étoiles de la Ligue américaine de hockey (LAH), lundi soir, à la Place Bell de Laval.

En finale de l’événement, les vainqueurs ont défait la section Atlantique au compte de 1 à 0.

Seth Griffith a été l’unique marqueur de ce duel au sommet. L’attaquant des Condors de Bakersfield, le club-école des Oilers d’Edmonton, a touché la cible à cinq reprises pendant la compétition.

Les deux gardiens de la Pacifique, Lukas Dostal (Gulls de San Diego) et Dustin Wolf (Wranglers de Calgary), se sont partagé le titre de joueur par excellence du tournoi.

Les représentants du Rocket de Laval, soit les attaquants Alex Belzile et Anthony Richard, patinaient pour l’équipe de la section Nord. Les deux Québécois ont vu leur parcours prendre fin après la compétition préliminaire. Leur équipe a fait match nul contre la Centrale et la Pacifique, mais a été vaincue 3 à 2 en tirs de barrage contre l’Atlantique. Cette séance de fusillade s’est éternisée et l’espoir des Penguins de Pittsburgh Alexander Nylander a mis fin au débat lors de la onzième vague.

En trois matchs de deux périodes de cinq minutes, Belzile a amassé trois mentions d’aide et Richard a inscrit deux buts.

Le Rocket de Laval renouera avec l’action vendredi soir, alors que le Crunch de Syracuse sera de passage à Laval.