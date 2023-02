Fantasy TVA Sports : l’action reprend après la pause

La pause du match des étoiles est maintenant chose du passé et les équipes de la Ligue nationale de hockey sont de retour au boulot.

Toutefois, certaines équipes ont encore quelques jours de congé, comme les Canadiens de Montréal, et cela pourrait affecter certaines décisions des poolers.

Actuellement, Connor McDavid est intouchable au sommet du classement des pointeurs, avec 92 points, 16 de plus que son plus proche poursuivant et coéquipier, Leon Draisaitl.

Toutefois, avant la pause, l'attaquant des Sénateurs Claude Giroux et le gardien Anton Forsberg s'étaient illustrés. Giroux avait obtenu huit points alors que Forsberg a remporté trois matchs, dont un par jeu blanc.

Retour sur la semaine 16

Bravo à Alain Fortin pour sa victoire hebdomadaire et ses 74 points. Les judicieux choix de Brents Burns et Ilya Samsonov lui auront été bénéfiques.

De mon côté, avec 58 points, ce fut une bonne semaine. Mes deux gardiens n’ont cependant pas été trop efficaces. Ça peut faire toute la différence.

Prédictions pour la semaine 17

Toute de même, neuf formations disputeront quatre parties, en revanche, sept équipes ne seront en action qu’une seule fois, soit les Bruins, les Sabres, les Hurricanes, les Kings, les Sénateurs, les Blues et les Jets

Équipes qui joueront quatre fois :

Ducks d’Anaheim : DAL, CHI, PIT , VGK

, VGK Oilers d’Edmonton: DET, PHI, OTT, MTL

Wild du Minnesota : ARI, DAL, VGK , NJD

, Islanders de New York : PHI, SEA , VAN , MTL

, , MTL Rangers de New York: CGY , VAN , SEA , CAR

, , , CAR Flyers de Philadelphie: NYI , EDM , NSH , SEA

, , , Kraken de Seattle: NYI, NJD, NYR, PHI

Lightning de Tampa Bay: FLO, SJS , COL , DAL

, , DAL Canucks de Vancouver: NJD, NYR, NYI, DET

* Les matchs en gras sont à domicile

Suggestions

Plusieurs équipes jouent une ou deux parties cette semaine alors que d’autres en disputent trois ou quatre, alors, je crois que ce sera une bonne semaine pour y aller avec la quantité.

Tous les joueurs que j’ai choisis prendront part à quatre duels. Connor McDavid et Nikita Kucherov sont des choix logiques. Je m’essaie avec Andrei Kuzmenko et Brock Boeser chez les Canucks, même si la formation de la Colombie-Britannique a une saison de misère.

Chez les défenseurs, Adam Fox sera mon homme et sera bien épaulé de Quinn Hughes. Andrei Vasilevskiy est un no brainer chez les gardiens.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), Nikita Kucherov (Lightning, 4 points), Zach Hyman (Oilers, 3 points), Andrei Kuzmenko (Canucks, 2 points), Alex Killorn (Lightning, 1 point), Brock Boeser (Canucks, 1 point)

: Connor McDavid (Oilers, 5 points, étoile), Nikita Kucherov (Lightning, 4 points), Zach Hyman (Oilers, 3 points), Andrei Kuzmenko (Canucks, 2 points), Alex Killorn (Lightning, 1 point), Brock Boeser (Canucks, 1 point) Défenseurs : Adam Fox (Rangers, 3 points, étoile), Quinn Hughes (Canucks, 2 points), Anthony DeAngelo (Flyers, 1 point), Victor Hedman (Lightning, 2 points)

: Adam Fox (Rangers, 3 points, étoile), Quinn Hughes (Canucks, 2 points), Anthony DeAngelo (Flyers, 1 point), Victor Hedman (Lightning, 2 points) Gardiens de but : Andrei Vasilevskiy (Lightning, 3 points, étoile), Martin Jones (Kraken, 3 points)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points. Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.