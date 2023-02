Le moins que l'on puisse dire, c'est que Simon Gagné n'a vraiment pas aimé ce qu'il a vu lors du concours d'habiletés de la LNH.

L'ancien joueur ne s'est pas gêné pour critiquer le circuit Bettman lors de son passage à l'émission «La Poche Bleue le midi», lundi.

«C'est un oeil au beurre noir à la LNH. Le concours d'habiletés devrait se passer sur la glace. C'est bien beau d'être en Floride et de faire un trou de golf avec des bâtons de hockey, je trouve que ça ne fait pas sérieux. Par la suite, Sidney Crosby qui tombe dans l'eau. Pour moi, c'est un gros ''flop''. Ça va être vraiment beaucoup à repenser ce qu'on fait avec ça.»

L'analyste estime même que les joueurs devaient être gênés de participer à des compétitions aussi ridicules que «Lance et coule» et «L'épreuve normale 4».

«Du début jusqu'à la fin, ça faisait pitié. Les gars ont été bons, mais en même temps, ils ne devaient pas y croire que c'était réel et que ça passait à la télévision. Pourquoi ne pas demander aux joueurs et aux anciens joueurs ce qu'ils en pensent? On perd le fil. Est-ce qu'il y avait un gagnant à la fin de ça? Je ne m'en souviens même pas!»

Gagné croit que la LNH aurait vraiment avantage à revenir à l'ancienne formule qui était tant appréciée des partisans.

«Je reviendrais beaucoup à la tradition pour qu'on puisse comparer à chaque année. Ce qui avait de mieux, c'était Connor McDavid avec les quatre cibles. Le patineur le plus rapide et le lancer le plus puissant, c'était aussi agréable à regarder. Le reste, c'est un ''flop'' complètement total! Je respecte beaucoup Roberto Luongo, mais je ne comprends pas pourquoi il a accepté ça. Pour moi, ce n'est pas une grosse note que je donne aux compétitions.»

Celui qui a longtemps porté l'uniforme des Flyers de Philadelphie sait de quoi il parle puisqu'il organise depuis plusieurs années un événement similaire.

«Je fais un clin d'oeil à mon Pro-Am que je fais, ici à Québec, avec Patrice Bergeron. Ce que les gens aiment, c'est voir les joueurs faire des tirs de barrage entre la première et la deuxième période. En faisant voir le style de feintes qu'ils vont faire, c'est comme ça que tu vas vendre le hockey. Tu as les meilleurs joueurs pour le faire et tu dois donner la chance aux gars de s'exprimer sur la glace et de montrer leur talent. Je n'ai vraiment pas vu ça. Ils n'ont pas eu la chance de le faire.»

Voyez le segment en question dans la vidéo ci-dessus.