Pospisil a manqué d'opportunisme en finale

Le Canadien Vasek Pospisil n’a pas été en mesure de soulever le trophée de champion du Challenger de Coblence, dimanche, en Allemagne.

Le vétéran a baissé pavillon 6-2 et 7-5 contre le Russe Roman Safiullin en finale de l’événement. Le représentant de l’unifolié était la troisième tête de série de cette compétition, tandis que son rival du jour bénéficiait du titre de deuxième favori.

Le gagnant s’est imposé avec sa première balle de service et en profitant de la deuxième balle de son rival. Pospisil a été brisé quatre fois en cinq occasions et a manqué d’opportunisme. En effet, le natif de Vernon, en Colombie-Britannique, n’a converti qu’une seule des sept balles de bris qu’il s’était offert.

Le 113e joueur sur l’échiquier mondial a donc raté l’occasion de mettre la main sur un 12e sacre en carrière sur le circuit Challenger.

Fernandez avance à Abou Dhabi

Un peu plus tôt dans la journée, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a remporté son premier affrontement des qualifications du tournoi d’Abou Dhabi.

L’athlète de 20 ans a vaincu la Française Kristina Mladenovic en deux manches de 6-1 et 6-2. La 38e joueuse au monde et deuxième tête de série de l’événement qualification a remporté 62% des échanges.

Malgré sa domination, Fernandez a connu quelques difficultés avec son service. Elle a commis huit doubles fautes et réussi 57% de ses premières tentatives.

Pour obtenir sa place dans le tableau principal à Abou Dhabi, Fernandez devra vaincre l’Ukrainienne Katarina Zavatska. Ce duel est prévu lundi. Elle ne sera pas la seule Canadienne en action cette journée-là, puisque Rebecca Marino a aussi triomphé de son match du premier tour des qualifications.

L’Ontarienne de 32 ans a signé un gain de 7-5 et 6-3 contre la Russe Margarita Gasparyan.

En bref

Au Challenger de Terenife III, en Espagne, le Canadien Steven Diez a perdu son match du premier tour qualificatif. Il a été défait par le Jordanien Abedallah Shelbayh (457e au monde) en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-2. Le représentant de l’unifolié était pourtant la deuxième tête de série des qualifications et occupe 179 échelons de plus que son tombeur au classement mondial de l’ATP.