Un match difficile pour Bennedict Mathurin

Le Québécois Bennedict Mathurin a connu une sortie difficile dans une défaite des Pacers de l’Indiana par la marque de 122-103 face aux Cavaliers de Cleveland, dimanche, au Gainbridge Fieldhouse.

Le natif de Montréal-Nord a obtenu uniquement neuf points en 27 minutes. Bennedict Mathurin a ainsi décroché une moyenne de 17,6 points par match depuis le début de la saison.

Son coéquipier Myles Turner a tant bien que mal tenté d’aider les siens à remporter ce match avec 27 points, mais cela n’a pas été suffisant. Les autres meilleurs pointeurs de la formation, soit Tyrese Haliburton et Buddy Hield, ont terminé avec seulement 16 et 15 points.

De leur côté, les visiteurs ont pu compter sur une belle production collective avec Darius Garland, Isaac Okoro, Donavan Mitchell, qui ont respectivement conclu la rencontre avec 24, 20 et 19 points.

Les Cavaliers ont pris les devants au milieu du deuxième quart et n’ont jamais été inquiétés par la suite.

Le prochain match des Pacers aura lieu le 8 février à Miami face au Heat.

Chris Boucher aide les Raptors à l’emporter

Le Québécois Chris Boucher s’est démarqué avec 17 points dans un gain de 106 à 103 des Raptors de Toronto face aux Grizzlies de Memphis au FedEx Forum.

Le Montréalais a joué pendant 27 minutes. Il a également ajouté 10 rebonds et une mention d’aide.

Pascal Siakam et Scottie Barnes ont réussi à marquer six points grâce à des lancers francs réussis dans la dernière minute du match et ont donné la victoire. Ces derniers ont respectivement conclu la rencontre avec 19 et 16 points. Leurs coéquipiers, Fred VanVleet et Gary Trent Fils ont terminé avec 15 et 10 points.

De leur côté, les favoris locaux auraient aimé célébrer la victoire, surtout avec la performance de l’arrière, Desmond Bane avec 27 points.

Les Raptors accueilleront les Spurs de San Antonio le 8 février au Scotiabank Arena.