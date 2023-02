Naples déroule, l'Inter remporte le derby

Loin derrière le fringant leader Naples, auteur d'une nouvelle démonstration à La Spezia (3-0) avec un doublé de Victor Osimhen, l'Inter Milan a conforté dimanche sa place de dauphin en dominant un AC Milan (1-0) en panne de confiance et de jeu.

Une tête de Lautaro Martinez (34e) permet aux Nerazzurri de rester à treize points du Napoli et de mettre à cinq points les Rossoneri (6e), qui restent sur trois défaites de rang en championnat.

Avec une formation ultra-défensive pour tenter de stopper l'hémorragie de janvier (18 buts encaissés en sept matches avant le derby), le champion rossonero a montré trop peu.

Après les déroutes successives contre l'Inter, déjà, en Supercoupe d'Italie (3-0) puis la Lazio Rome (4-0) et Sassuolo (5-2) en championnat, l'entraîneur Stefano Pioli a laissé le dynamiteur Rafael Leao sur le banc jusqu'en seconde période (54e), pour miser sur un duo Giroud-Origi devant et trois défenseurs centraux derrière.

L'objectif affiché était limpide: résister aux impacts nerazzurri et jouer le contre. Mais cette tactique simpliste n'a pas résisté à des Intéristes autrement plus entreprenants.

Dopé par son brassard de capitaine, retiré à Milan Skriniar en raison de son départ annoncé en fin de saison au Paris-SG, Martinez a trouvé la faille sur corner (34e) d'une tête qui n'a laissé aucune chance à Ciprian Tatarusanu, remplaçant de Mike Maignan toujours absent (mollet).

« On a montré que Milan est nerazzurra », s'est réjoui Martinez sur DAZN.

« Gagner la Coupe du monde, cela a été le plus beau cadeau de ma carrière, j'ai beaucoup appris, je suis très motivé, et j'essaie de transmettre tout ça sur le terrain », a ajouté l'Argentin.

Débuts de Thauvin

Son entraîneur Simone Inzaghi n'a pas caché sa « satisfaction » de « gagner deux derbys en vingt jours ».

L'entrée en jeu de Rafael Leao a coïncidé avec un Milan plus incisif lors du second acte, mais pas de quoi faire trembler des Intéristes dominateurs jusqu'au bout.

« On ne voulait pas seulement faire un match défensif, mais on n'a pas réussi à faire circuler le ballon comme on le voulait. En ce moment, on n'a pas la solidité qu'on avait avant », a concédé Stefano Pioli.

« On n'est pas encore une équipe si mûre », a-t-il ajouté.

Ses Rossoneri restent provisoirement à égalité de points avec la Lazio Rome, 4e, mais les Laziali ont l'occasion de prendre le large lundi contre l'Hellas Vérone.

Devant, Naples assoit toujours plus sa suprématie sur la Serie A, porté par le doublé d'Osimhen et un penalty de son compère de l'attaque Khvicha Kvaratskhelia.

La Spezia, premier non relégable (17e), a résisté une mi-temps avant de craquer.

Le défenseur ligurien Arkadiusz Reca a d'abord offert un penalty au leader avec une main involontaire dans sa surface, en essayant de protéger le ballon, après seulement dix secondes de jeu à la reprise. Kvaratskhelia ne s'est pas fait prier (47e).

Puis « Osi » a frappé deux fois, d'abord en faisant admirer sa détente (68e) puis en profitant d'un caviar de « Kvara » (73e). Le Nigérian accroît son avance en tête du classement des buteurs avec seize réalisations.

« La maturité montrée par l'équipe aujourd'hui est incroyable », a souri Luciano Spalletti, qui assure que son équipe peut aussi briller en Ligue des champions, alors que se profilent les huitièmes contre Francfort.

Florian Thauvin, lui, a fait ses débuts à l'Udinese. L'ex-Marseillais est entré à vingt minutes de la fin sans empêcher la défaite des siens chez le Torino (1-0).