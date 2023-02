Jakob Pelletier et Samuel Blais rappelés

L’attaquant québécois Jakob Pelletier a été rappelé par les Flames de Calgary, dimanche.

C’est la deuxième fois que l’athlète de 21 ans est promu dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui avait disputé quatre parties dans le circuit Bettman entre les 21 et 27 janvier dernier.

Malgré lui, Pelletier s’était retrouvé au cœur d’une controverse après son premier duel en carrière dans la LNH. Questionné sur le rendement du natif de Québec, l’entraîneur-chef Darryl Sutter a joué la comédie.

«Jakob Pelletier, a répété Sutter. Quel numéro a-t-il?» Il a ensuite lu toutes les statistiques du numéro 49 en ajustant ses lunettes et en consultant la feuille de match.

Ce comportement de l’homme de 64 ans a été décrié aux quatre coins de la planète hockey.

En quatre parties avec les Flames, Pelletier n’a pas amassé de point et a maintenu un différentiel neutre de +0.

Le choix de première ronde (26e au total) au repêchage de 2019 connait une fantastique saison avec les Wranglers de Calgary, dans la Ligue américaine. Il a touché la cible 16 fois et fourni 20 mentions d’aide pour 36 points en 33 rencontres.

Samuel Blais de retour à New York

Le Québécois Samuel Blais a été rappelé par les Rangers de New York dimanche, lui qui a vécu un passage avec le Wolf Pack de Hartford, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), pour des fins de conditionnement physique.

Le natif de Montmagny a de la difficulté à s’installer dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis qu'il s’est blessé à son genou droit le 14 novembre 2021. Avant d’être envoyé dans le circuit de développement, l'ancien des Tigres de Victoriaville et des Islanders de Charlottetown avait été laissé de côté six fois lors des 16 derniers matchs des Rangers.

Avec le Wolf Pack, l’attaquant a touché la cible quatre fois en cinq parties. Précédemment dans le circuit Bettman, il avait amassé quatre mentions d’aide et n’avait pas inscrit de but en 38 parties cette saison.

«Je pense que c'était important pour moi d'aller là-bas pendant la pause [du Match des étoiles], de continuer à patiner et de jouer environ 20 minutes par soir», a dit Blais, dont les propos ont été rapportés par le quotidien «New York Post».

«C'était gros et j'ai assurément plus de confiance maintenant, parce que j’ai manié davantage la rondelle et passé plus de temps sur la glace. J'espère que je pourrai continuer sur ma lancée ici.»

Blais avait été obtenu par les Rangers dans une transaction avec les Blues de St. Louis réalisée en juillet 2021. En retour, l’organisation du Missouri avait mis la main sur l’avant Pavel Buchnevich. L’ailier russe a amassé 114 points en 111 parties depuis la transaction. De son côté, Blais a récolté neuf aides en 52 parties.

De plus, les Rangers ont annoncé avoir rappelé l’attaquant Will Cuylle du club-école de Hartford. Le jeune homme de 21 ans a été blanchi des feuilles de pointage des deux affrontements qu’il a joué dans la LNH cette saison.

Dans la LAH, le choix de deuxième tour au repêchage de 2020 a récolté 21 points, dont 14 buts, en 42 matchs en 2022-2023.