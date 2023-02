Du mouvement à prévoir chez les Flames de Calgary?

Le directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving, n’est pas en mesure de dire si sa formation sera dans le camp des acheteurs lors de la date limite des transactions cette saison.

Interrogé sur ce qu’il compte faire le 3 mars prochain, l’homme de 53 ans a estimé que sa formation n’est pas dans une position qui lui permet de statuer sur la direction qu’il souhaite prendre.

«On a du travail à faire pour nous mettre dans une meilleure position que nous sommes actuellement. On a connu des hauts et des bas depuis le début de la saison», a-t-il mentionné au site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). «Il y a eu des incohérences dans notre jeu. Il est difficile de s'asseoir ici et de commencer à faire des déclarations sur ce qu’on va faire à la date limite. On continue d’évaluer notre équipe.»

Avec 57 points, les Flames sont actuellement à égalité avec l’Avalanche du Colorado pour la dernière place afin d’accéder aux séries éliminatoires. La formation de Denver a cependant deux matchs en main.

«On aimerait ajouter du poids à notre équipe, mais il est important de savoir où en est ton équipe [...] Il y a certainement des positions que nous devons améliorer, mais la question est toujours comment le faire. Il y a un toujours un coût associé à ça. On a un mois avant la date limite. Ça va être important pour essayer de répondre à certains questionnements.»

Treliving n’a pas voulu s’étendre, mais il aurait possiblement besoin d’un attaquant. Également, il croit qu’il pourrait piger dans la cour de la formation.

«Je ne vais pas trop détailler ce dont on pense avoir besoin ou non. Je pense qu’on pourrait certainement ajouter un autre attaquant. Maintenant, les gens pensent que cela vient de l'extérieur de l'organisation. Mais, ça peut-être venir de l'intérieur. On a d’excellents joueurs au sein de l'organisation qui ont connu de bonnes années dans la Ligue américaine, comme on a pu voir avec nous l'attaquant Jakob Pelletier.»

Rappelons toutefois que l'entraîneur-chef des Flames, Darryl Sutter avait manqué de respect envers ce même Pelletier, qui venait tout juste de disputer son premier match dans la Ligue nationale de hockey.

