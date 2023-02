Des détails troublants sur la faillite de Robin Lehner

Robin Lehner a déclaré faillite le 30 décembre dernier, et les détails de celle-ci exposent la vulnérabilité d’athlètes professionnels face à l’insolvabilité, même s’ils touchent des revenus faramineux.

Selon le site The Athletic, le gardien et son épouse doivent 27,3 millions$ à une liste de créanciers qui inclut la Ligue nationale de hockey, l’Association des joueurs et aux... Golden Knights, sa propre équipe!

«Un pourcentage important de cette dette est lié à sa société solaire SolarCode, qui est poursuivie par un prêteur pour 3,9 millions de dollars pour non-remboursement présumé d'un prêt commercial», peut-on lire dans l’article, co-écrit par le journaliste Daniel Kaplan.

D’après la nouvelle déclaration rédigée par le Suédois vendredi dernier, dont The Athletic a obtenu copie, cinq institutions financières sont répertoriées parmi les principaux créanciers de Lehner, pour une dette totale de 15,73 millions$. Une banque du Luxembourg figure parmi elles.

Le portier a fait état d’actifs totalisant environ 5 millions$ dans sa déclaration, notamment en lien avec sa résidence de Las Vegas.

Ferme de reptiles: comme un Tiger King

Peu avant d’apposer sa signature à un contrat de cinq ans et 25M$ avec l’organisation du Nevada, en 2020, Lehner a fait l’acquisition de reptiles exotiques achetés à un dénommé Ben Renick en 2017. Cette transaction a été conclue pour 1,2 million $, mais Lehner a arrêté les paiements après avoir remboursé 200 000 $, rapportait le site sinbin.vegas en janvier.

La femme de Renick a ensuite été reconnue coupable de l’avoir tué, une affaire qui a partiellement mis en lumière la fascination de Lehner pour les reptiles, précise The Athletic.

RL Exotics, la ferme de reptiles qui appartient à Lehner dans le Missouri est répertoriée comme «une entreprise exploitée avec trois employés et qui nécessite que les reptiles soient entretenus et nourris». Il a écrit dans sa déclaration ne pas en connaître la valeur.

Lehner manquera la totalité de la présente saison après avoir subi une intervention à une hanche. Il avait aussi été opéré à une épaule l’an dernier.

Le gardien de 31 ans a présenté un dossier de 23-17-2, une moyenne de buts alloués de 2,83 et un taux d’efficacité de ,907 au cours de la dernière saison, qui s’est terminée par une exclusion des séries éliminatoires.

La vedette des Oilers d’Edmonton Evander Kane a aussi déclaré faillite en 2021. En 2014, il a été révélé que les parents du défenseur Jack Johnson avaient mal géré ses finances au point où il a dû officialiser son insolvabilité.