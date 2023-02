Défaite des Sags: «C’était affreux»

Les Saguenéens de Chicoutimi ont vu le Drakkar de Baie-Comeau compléter la remontée en troisième période, dimanche après-midi. Malgré la défaite des siens, Félix Bédard a fait écarquiller bien des yeux, dont ceux de Rafaël Harvey-Pinard, au Centre Georges-Vézina.

Avec une avance de 2 à 0 après 40 minutes de jeu, les « Sags » avaient le vent dans les voiles. Cependant, tout s’est écroulé pour les favoris de la foule en troisième période. Le Drakkar a enchaîné cinq buts pour finalement l’emporter 5 à 2.

« On a manqué de maturité et on pensait que ça allait être facile, a affirmé l’entraîneur-chef de Chicoutimi, Yanick Jean. On n’a pas travaillé et on n’était pas structuré. »

Encore une fois, selon le pilote almatois, la préparation mentale a changé la donne.

Harvey-Pinard dans la place

Malgré le peu de tirs en première période pour les Bleus, soit six, Fabrice Fortin a sonné la charge pour son camp. Grâce à sa 18e réussite de la saison, le Félicinois a inscrit le premier but du match dans une deuxième rencontre de suite.

Félix Bédard a épaté toute la galerie en marquant un but spectaculaire sous le regard attentif de son beau-frère et actuel attaquant du Canadien, Rafaël Harvey-Pinard. En fin de deuxième période, le numéro 8 a utilisé ses mains de velours afin d’hypnotiser tous ses rivaux en entrée de zone.

Chute libre

En revanche, plusieurs revirements en zone défensive ont freiné la cadence des hommes de Jean lors du dernier vingt.

« On n’est pas bon quand on pense qu’on est bon, a révélé l’instructeur en chef. On va faire des changements pour amener de la compétition à l’interne. »

Félix Gagnon, Vincent Collard et Charles-Antoine Dumont ont profité des lacunes de leurs adversaires pour trouver le fond du filet. L’ancien des « Sags » Marc-Antoine Séguin a également inscrit un doublé contre son ancienne équipe.

La troupe de Yanick Jean rendra visite à l’Armada de Blainville-Boisbriand, mercredi soir.