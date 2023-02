Caroline Garcia surprise devant son public par la 79e mondiale

L'Américaine Alycia Parks (79e mondiale) a remporté dimanche le tournoi WTA de Lyon en créant la surprise contre la Française Caroline Garcia, 5e mondiale et tête de série no 1 qu'elle a battue dans sa ville 7-6 (9/7) 7-5.

C'est le premier titre sur le grand circuit pour la joueuse originaire d'Atlanta, âgée de 22 ans qui n'avait jusqu'à présent gagné que deux tournois WTA 125, en décembre à Andorre-la-Vielle et Angers, qui lui avaient permis d'entrer dans le Top 100.

Voyez le résumé du match dans la vidéo, ci-dessus.

Calme et imperturbable face à la pression, mais aussi grâce à son physique (1,85 m), elle a su s'appuyer sur son excellent service avec notamment quinze as (55,4% de premiers services) et surtout 84,8% de points gagnés sur sa première balle pour s'imposer dans sa première finale d'un WTA 250.

Crédit photo : AFP

Pour Caroline Garcia, qui avait déjà affronté Parks en 2021 à Cincinnati pour une victoire difficile en trois manches 6-3, 1-6, 6-3, le début d'année est assez moyen.

Elle s'était inclinée en janvier en huitièmes de finale de l'Open d'Australie contre la Polonaise Magda Linette.

Cette fois-ci, la Lyonnaise, malgré un public tout acquis à sa cause au Palais des sports de Gerland, a manqué l'occasion de gagner son douzième titre sur le circuit WTA et le premier à Lyon, le tournoi dont elle est ambassadrice et actionnaire, créé en 2020.

En 2022, elle s'y était inclinée en demi-finale face à la future vainqueure, la Chinoise Shuai Zhang.

Cette année, elle n'a pu aller au bout alors qu'elle restait l'unique tête de série de l'épreuve à l'heure des demi-finales, samedi.