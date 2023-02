Une déception pour Pascal Siakam

Avant le début de la saison, Pascal Siakam visait très haut. Après des premiers mois plus qu’encourageants qui semblaient le mener tout droit vers le match des étoiles, le joueur des Raptors de Toronto a beaucoup ralenti.

La seule formation canadienne de la NBA ne sera ainsi pas représentée à la classique annuelle, alors que 20 équipes différentes enverront l’un de leurs joueurs au Vivint Arena de Salt Lake City, le 19 février.

«C’est ça qui est ça. C’est hors de mon contrôle. Je contrôle ce que je peux et je continue à pousser», a dit Siakam vendredi, avant le match contre les Rockets de Houston que les Raptors ont remporté 117 à 111.

Le Camerounais a connu ses meilleurs moments en décembre avec une moyenne de 28,3 points. Le 21 décembre, il s’était offert un cadeau de Noël à l’avance avec 52 points face aux Knicks de New York. Or, son mois de janvier a été beaucoup moins convaincant, les Raptors accumulant les défaites et Siakam devant se contenter de 22,4 points par match.

«Je ne joue pas pour ce genre de choses, a réitéré Siakam. Évidemment, les honneurs individuels sont spéciaux, mais ce n’est pas ce qui me motive. En même temps, tu veux être dans une situation où il n’y a pas de débat. C’est facile de me dire, “J’aurais pu faire ça”, ou pointer du doigt. Je dois me regarder dans le miroir et faire tout mon possible.»

La faute aux Raptors

Les Raptors, avec une fiche de 24-30, ne montrent pas un rendement satisfaisant aux yeux de plusieurs cette saison. Toronto pourrait rater les séries éliminatoires puisqu’il ne pointe qu’au 12e rang de l’Association de l’Est.

La chute a été vertigineuse par rapport à l’année précédente, alors que les représentants de la Ville Reine avaient conclu au cinquième échelon.

«J’ai l’impression que Pascal connait une saison digne du match des étoiles. Nous avons bénéficié par le passé d’avoir été l’une des meilleures équipes dans l’Est, et nous avons eu quelques joueurs parmi les étoiles, dont certains pour la première fois. Cette année, nous ne sommes pas où nous souhaitons l’être au classement, et je crois que [l’omission de Siakam] en est un résultat direct», a analysé l’entraîneur-chef Nick Nurse après la victoire face aux Rockets.

«C’est décevant, parce que je veux que les gars atteignent leurs objectifs individuels.»

En 2022, Fred VanVleet avait été l’unique Raptor invité au match des étoiles. Siakam a connu sa seule sélection deux années auparavant, en compagnie du vétéran Kyle Lowry.