Un Match des étoiles payant pour Dylan Larkin?

Le capitaine des Red Wings de Détroit Dylan Larkin a volé la vedette en récoltant six points, dont cinq buts, dans la victoire de la Division Atlantique du tournoi des Étoiles de la LNH. Est-ce que sa performance augmentera la valeur de son prochain contrat, lui qui est agent libre sans restriction le 1er juillet prochain?

Renaud Lavoie a commenté le dossier lors de L'Après-match de la LNH. «Il y a des négociations qui sont en court entre les Red Wings et le clan Larkin pour une prolongation de contrat. C'est une situation similaire à celle de Steven Stamkos. Steve Yzerman c'est quelqu'un qui n'est pas très flexible en négociation. Je m'attends à ce qu'il fasse une offre à prendre ou à laisser.»

La fin d'une époque à Chicago?

Avec la saison de misère que connaissent les Blackhawks de Chicago, les noms de Patrick Kane et de Jonathan Toews circulent dans les rumeurs d'échanges. «Dans le cas de Patrick Kane, son nom est lié aux Rangers de New York depuis un bon moment. La question est de savoir s'il est assez en santé pour aider les Rangers, lui qui joue avec une blessure qui pourrait l'empêcher de terminer la saison», toujours selon Lavoie.

Pour ce qui est du capitaine des Blackhawks, il demeure un joueur en demande malgré sa baisse de production offensive. « Il amène beaucoup de leadership et d'expérience à une équipe qui aspire aux grands honneurs, ça, c'est certain», assure Éric Fichaud. «En perdant Kane et Toews, c'est un virage pour les Blackhawks.»

Les Blues à la croisée des chemins

Présentement à 11 points d'une place en séries, Les Blues de St. Louis pourraient être tentés de vendre quelques-uns de leurs vétérans de qualité. En effet, Vladimir Tarasenko, Ryan O'Reilly ainsi qu'Ivan Barbashev seront tous libres comme l'air. «O'Reilly peut rendre de bons services, malgré une saison plus difficile. Je suis convaincu que lui et Tarasenko vont partir. Doug Armstrong a une réputation de vendeur. Une année, les Blues étaient à quatre points des séries et ils avaient vendu. Ça avait été difficile pour finir la saison» se rappellent Michel Therrien.

