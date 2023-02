Sonny Milano à Washington pour y rester

Après avoir réglé le dossier de Dylan Strome, voilà que le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, a octroyé une prolongation de contrat de trois ans à Sonny Milano, samedi.

L’attaquant de 26 ans touchera un salaire annuel moyen de 1,9 million $ en vertu de cette entente.

Ancien choix de premier tour des Blue Jackets de Columbus en 2014, Milano a connu une saison en montagnes russes. Libéré par les Ducks d’Anaheim malgré une campagne de 34 points en 66 matchs, l’ailier américain a accepté un contrat d’essai professionnel avec les Flames de Calgary.

Ce séjour automnal en Alberta ne fut toutefois pas fructueux, et Milano s’est retrouvé une nouvelle fois sans emploi. Quelques jours après le début de la saison, il a finalement paraphé un pacte d’un an et 750 000 $ avec l’équipe de la capitale américaine.

Milano a inscrit huit buts et 22 points en 40 duels avec les «Caps», évoluant surtout au sein de la troisième unité.

En carrière, il a amassé 103 points en 237 rencontres. Il a aussi remporté la coupe Calder avec les Monsters de Lake Erie, en 2016, et a souvent représenté les États-Unis sur la scène internationale au niveau junior.