Paris sportifs: les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 5 février qui en valent le détour.

Basketball: Pacers de l’Indiana c. Cavaliers de Cleveland

Sur papier, ce duel n’avantage pas la bande à Bennedict Mathurin. Les Cavaliers occupent le cinquième rang de l’Association de l’Est de la NBA et viennent de vaincre aisément les puissants Grizzlies de Memphis. De plus, aucune équipe dans le circuit Silver n’a accordé moins de points par match (106,9) en 2022-2023 que l’équipe de l’Ohio. Auteur d’une performance de 41 points face aux Pacers, le 16 décembre dernier, le joueur étoile Donovan Mitchell sera à surveiller. Il a été limité à 6 et 16 points lors de ses deux derniers matchs. À l’étranger, cette saison, Mitchell affiche une excellente moyenne de 27,9 points par duel. Le retour au jeu de Tyrese Haliburton a aidé les Pacers à resserrer leur jeu défensif, mais ils devraient tout de même en avoir plein les bras.

Prédiction: Victoire des Cavaliers - 1,54

Tennis: Caroline Garcia c. Alycia Parks

La grande finale du tournoi de Lyon promet, puisqu’elle mettra en vedette deux athlètes qui ne sont pas du tout au même stade de leur carrière. D’un côté, Garcia, favorite locale et cinquième raquette mondiale, tentera de mettre la main sur un 12e sacre en carrière. De l’autre, Parks (79e) est en pleine ascension sur le circuit de la WTA. Elle a grimpé de 120 rangs au classement dans la dernière année et a écarté deux têtes de série depuis son arrivée à Lyon. L’histoire Cendrillon de la jeune Américaine devrait toutefois prendre fin, alors que l'expérimentée Garcia sera galvanisée par l’énergie de la foule.

Prédiction: Victoire en deux manches de Caroline Garcia - 1,72

Soccer: Manchester City c. Tottenham Hotspur

Les «Citizens» feront tout leur possible pour profiter de la défaite surprise d’Arsenal aux mains d’Everton de samedi. Avec une victoire dimanche, ils s’approcheraient à deux points du sommet du classement de la Premier League. Même si Tottenham occupe le cinquième échelon, le club évoluant en banlieue de Londres pose rarement problème aux autres formations de haut de classement. Les «Spurs» ont paru déclassés, à la mi-janvier, lorsqu’ils ont subi des défaites consécutives face à Arsenal et aux «Citizens». Manchester City, de son côté, a joué avec aplomb lors de ses trois derniers matchs, depuis sa défaite face à Manchester United.

Prédiction: Victoire de Manchester City - 1,69