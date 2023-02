Les Remparts font la barbe aux Wildcats

Disputant un troisième match en autant de jours, les joueurs Remparts de Québec avaient visiblement encore beaucoup d’essence dans leur réservoir alors qu’ils ont signé une convaincante victoire de 5 à 1 aux dépens des Wildcats de Moncton, samedi, au Centre Vidéotron.

Après s’être inclinés la veille face aux Tigres à Victoriaville, les visiteurs étaient affamés. Dès le premier engagement, l’espoir des Red Wings de Detroit Oscar Plandowski y est allé d’un tir de la ligne bleue qui a surpris le portier des Remparts William Rousseau. Ce dernier a bloqué 35 lancers.

«On a senti qu’on prenait un peu de rythme en fin de première, mais dans des matchs comme ça, il y a toujours des points tournants et ç'a été notre gardien en début de deuxième période. Will [Rousseau] a été superbe et il nous a gardés à 1 à 0. Par la suite, on a pris le rythme de la partie», a déclaré le pilote des Remparts, Patrick Roy, après la rencontre.

Les Diables rouges ont ouvert la machine lors de la période médiane en y allant d’une séquence de quatre buts sans riposte. Le tout a débuté lorsque l’attaquant James Malatesta y est allé d’une superbe feinte du revers pour déjouer le gardien Jacob Steinman.

«C’est sûr qu’en première, nos jambes n’étaient pas là. On était un peu fatigué et on faisait des erreurs mentales, mais en deuxième, on a vraiment bien joué et quand on bouge nos pieds on fait de bonnes choses et c’est dur pour l’autre équipe de nous rattraper», a mentionné l’attaquant des Remparts James Malatesta, qui a ajouté une mention d’aide à sa fiche.

Par la suite, les hommes de Patrick Roy ont fait preuve d’opportunisme en enfilant l’aiguille à trois reprises en seulement 61 secondes. Ces filets ont été l'œuvre de Daniel Agostino, Justin Robidas et Théo Rochette.

Le défenseur des Remparts Jérémy Langlois a mis fin à tout espoir de remontée des Wildcats en touchant la cible une sixième fois cette saison, creusant l’écart à quatre buts lors de la troisième période.

Avec ce gain, l’équipe de Québec a signé une neuvième victoire consécutive. Elle prendra la route vers Baie-Comeau pour y affronter le Drakkar, mercredi.

Un repos bien mérité

La dernière semaine a été plutôt chargée pour la meilleure équipe du circuit Courteau. Elle a disputé trois matchs consécutifs, soit jeudi à Sherbrooke face au Phoenix, vendredi contre l’Armada de Blainville-Boisbriand et avant de finir cette séquence éreintante contre Moncton.

Patrick Roy était très satisfait de ce que ses joueurs ont démontré au cours de la dernière semaine.

«Un trois en trois, ce n’est jamais facile. Ça va faire du bien à nos gars de se reposer et de prendre quelques jours “off”, et mardi on va avoir une bonne pratique. Et on quitte pour Baie-Comeau et on recommence», a renchéri l'entraîneur-chef des Remparts.

Ce qu'on a remarqué

De la belle visite au Centre Vidéotron

À l’occasion du match thématique football, deux invités bien connus dans le monde du football dans la grande région de Québec ont été invités par les Remparts. L’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval, Glen Constantin, et l’ailier rapproché des Titans du Tennessee Antony Auclair ont procédé à la mise au jeu protocolaire avant le duel.

Une sortie pour l’équipe ukrainienne

Arrivée en sol québécois depuis mercredi, l’équipe ukrainienne qui va participer au 63e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec a pu vivre l'effervescence d’un match de hockey junior majeur dans la Vieille-Capitale. Les jeunes joueurs ont reçu une belle ovation de la part des 10 345 spectateurs présents. Ils seront en action dans la catégorie AA élite et leur premier duel aura lieu samedi contre les Bruins Jr de Boston.

Place aux petits Remparts

Le Blizzard du Séminaire Saint-François M13 AAA, qui représentera les Remparts au Tournoi pee-wee, a été présenté à la foule avant l’affrontement. Les petits Remparts vont disputer leur premier match dans la classe AAA Élite samedi prochain contre les Stars de Long Island. D’ailleurs, la gardienne de but Émy Couture, dont le père Patrick a porté l’uniforme des Diables rouges lors de la saison 1997-1998, a été acclamée par les spectateurs.

Match spécial pour deux Wildcats

Deux porte-couleurs des Wildcats originaires de la région de Québec ont foulé la glace du Centre Vidéotron pour une première fois dans leur carrière junior. Les patineurs de 17 ans Thomas Auger et Natan Mercier ont pu disputer un premier match devant parents et amis. Ils ont toutefois été rayés de la feuille de pointage. Un autre joueur des Wildcats originaire de Québec, Alex Mercier, n’était pas en uniforme pour la rencontre.