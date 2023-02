Nick Suzuki et l'Atlantique l'emportent

Nick Suzuki a expérimenté le sentiment d’une victoire. Mais sur une scène bien différente de celle où il porte le «C» de capitaine du Canadien de Montréal.

À sa deuxième participation au match des étoiles, Suzuki s’est retrouvé dans le camp des vainqueurs avec la division Atlantique, l’équipe préférée des partisans des Panthers au FLA Live Arena.

Voyez les faits saillants de la finale dans la vidéo ci-dessus.

En finale, la division Atlantique a triomphé de la Centrale 7 à 5. Avant ça, la formation de Jim Montgomery avait signé une victoire de 10 à 6 contre Sidney Crosby et Alex Ovechkin, les deux grandes étoiles de la Métropolitaine.

«J’ai eu beaucoup de plaisir, a noté Suzuki dans le vestiaire des Panthers après la finale. Aujourd’hui, les gars travaillent fort et ils y avaient de beaux jeux. C’est encore plus spécial de finir ça avec une victoire.»

Il s’agissait de la sixième édition avec la formule d’un mini-tournoi avec les quatre divisions. Avant cette année, la division Atlantique n’avait jamais gagné.

Match des étoiles: analyses d'après-match -

Deux buts

Suzuki a marqué deux buts dans le premier des deux petits matchs de vingt minutes. En finale, il n’a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage.

«Je n’avais pas obtenu de point l’an dernier, alors je voulais me racheter, a-t-il répliqué. Mais c’est encore mieux de gagner.»

Avec la victoire, Suzuki recevra également un chèque à titre de vainqueur du match des étoiles. Les onze joueurs de la division Atlantique se partageront la coquette somme de 1 million $.

Le camion à Matthew Tkachuk

Matthew Tkachuk a fait le bonheur des partisans des Panthers en remportant le titre de joueur par excellence du match des étoiles. Ça venait aussi avec les clés d’un camion.

Il a marqué trois buts et récolté deux passes face à la division Métropolitaine et il a poursuivi sa soirée avec un but et une passe contre la Centrale. Au total, il a donc terminé avec quatre buts et trois passes pour sept points.

«Je suis vraiment heureux pour mon grand frère, a mentionné Brady Tkachuk, des Sénateurs. C’était génial, nous avons aimé jouer ensemble. Nous avions une photo du match des étoiles en 2009 de Montréal avec mon père, Keith. Cette photo avait une place importante dans notre maison. On vient de boucler la boucle un peu en participant à un match des étoiles ensemble dans la même équipe. Et mes parents nous regardaient dans les gradins.»

Un esprit compétitif

Dylan Larkin a également connu un match des étoiles productif. Le capitaine des Red Wings a servi de moteur à l’attaque des gagnants avec trois buts en finale et trois points (2 buts, 1 passe) lors du premier match.

«Je n’étais pas heureux de mon résultat pour le tour le plus rapide lors du concours d’habiletés, a affirmé Larkin. J’étais nerveux pour ce concours. Je voulais obtenir un bon temps. J’avais besoin de redevenir compétitif. Et je l’ai fait pour le match des étoiles.»

Matthew Tkachuk se confie à Renaud Lavoie -

DIVISION CENTRALE CONTRE DIVISION ATLANTIQUE

SOMMAIRE (par TVA Sports)

10:00- Fin du match.

9:53- BUT: Cale Makar déjoue Andrei Vasilevskiy. C'est 7-5 pour l'Atlantique.

9:40- BUT: Nathan MacKinnon ajoute sa touche dans une cause perdante. Son but réduit l'écart à 7-4.

9:25- BUT: Au tour de Rasmus Dahlin de participer à la fête. C'est 7-3 pour l'Atlantique.

9:07- BUT: Clayton Keller s'offre en spectacle et marque un superbe but pour réduire l'écart à 6-3.

Feinte spectaculaire de Keller -

8:54- BUT : Dylan Larkin s'échappe et complète son tour du chapeau. L'Atlantique mène 6-2.

Cinq buts pour Larkin -

8:47- BUT : Jason Robertson compte sur une rare menace la Centrale. C'est 5-2.

7:14- BUT : David Pastrnak s'échappe et marque. L'Atlantique mène 5-1.

On laisse aller Pastrnak -

4:06- BUT : Mikko Rantanen ouvre la marque pour la Centrale. Le pointage est maintenant de 4-1.

MacKinnon et Rantanen offrent enfin une réponse pour la section Centrale -

2:03- BUT : Dylan Larkin marque son deuxième du match à l'aide d'un tir vif. C'est 4-0 pour l'Atlantique.

Ça se poursuit pour Larkin -

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

10:00- Fin de la première période

9:18- BUT : Dylan Larkin y va d'une superbe manoeuvre pour porter la marque à 3-0 en faveur de l'Atlantique.

Larkin fait 3-0 en finale -

4:05- BUT : Nikita Kucherov double l'avance de l'Atlantique à l'aide d'un superbe tir du revers.

0:37- BUT : Matthew Tkachuk revient de l'arrière du filet et ouvre la marque.

00:00- Début du match.

PREMIÈRE PÉRIODE

DIVISION MÉTROPOLITAINE CONTRE DIVISION ATLANTIQUE

SOMMAIRE

10:00- Fin du match.

9:48- BUT : David Pastrnak s'échappe et marque. C'est 10-6 pour l'Atlantique.

Ovechkin lance son bâton -

9:00- BUT : Dylan Larkin marque dans un filet désert pour porter le coup de grâce.

6:49- BUT : Matthew Tkachuk s'échappe et décoche un tir frappé pour compléter son tour du chapeau. C'est 8-6 pour l'Atlantique.

5:51- BUT: Nick Suzuki complète la passe de David Pastrnak. Son deuxième du match redonne les devants à l'Atlantique.

Le 2e de Suzuki, avec l'aide de Pastrnak -

4:31- BUT: Nikita Kucherov y va d'un superbe jeu pour créer l'égalité 6-6.

3:49- BUT: Matthew Tkachuk marque son deuxième du match et réduit l'écart à un seul but.

2:21- BUT: Au tour d'Alex Ovechkin de participer à la fête! Il bat Andrei Vasilevskiy d'un tir vif et augmente l'avance de la Métropolitaine à 6-4.

Ovechkin marque son 1er face à l'Atlantique -

1:58- BUT : Alex Ovechkin et Sidney Crosby remettent ça. Le superbe but du capitaine des Penguins porte la marque à 5-4 en faveur de la Métropolitaine.

La combinaison «Ovi»-Crosby frappe encore contre l'Atlantique -

0:25- BUT : Johnny Gaudreau complète son tour du chapeau et crée l'égalité 4-4.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

10:00- Fin de la première période

7:55- BUT : Nick Suzuki complète le jeu de Mitch Marner et marque! L'Atlantique mène 4-3.

Nick Suzuki se signale pour l'Atlantique -

6:59- BUT : Brady Tkachuk ramène l'Atlantique dans le match et crée l'égalité 3-3.

6:19- BUT : Alex Ovechkin et Sidney Crosby unissent leurs efforts sur une magnifique pièce de jeu. La Métropolitaine prend les devants 3-2.

Avec l'aide d'«Ovi», Crosby donne l'avance à la Métropolitaine -

5:40- BUT : Le duo formé d'Artemi Panarin et Johnny Gaudreau revient à la charge. C'est l'égalité 2-2.

5:20- BUT : Artemi Panarin remet à Johnny Gaudreau qui marque. L'écart est réduit à 2-1.

4:08- BUT : Dylan Larkin revient de l'arrière du filet et surprend Igor Shesterkin. C'est 2-0 pour l'Atlantique.

But étrange de Larkin -

0:36- BUT : Matthew Tkachuk marque à l'aide d'une superbe feinte. L'Atlantique prend les devants 1-0.

00:00- Début du match.

PREMIÈRE PÉRIODE

DIVISION PACIFIQUE CONTRE DIVISION CENTRALE

Pacifique vs Centrale -

SOMMAIRE

10:00- Fin du match.

8:07- BUT: Clayton Keller met la touche finale à un superbe jeu et porte la marque à 6-4 en faveur de la Centrale.

7:27- BUT: Au tour d'Erik Karlsson de démontrer la puissance de son tir. Son but amène la Pacifique à un seul but de la Centrale.

6:22 - BUT : Elias Pettersson décoche un tir parfait! Son deuxième but du match réduit l'écart à 5-3.

5:32- BUT : Clayton Keller remet à Vladimir Tarasenko qui marque! La Centrale augmente son avance à 5-2.

Quelle vive passe de Keller à Tarasenko! -

0:18- BUT : Clayton Keller y va d'une belle feinte et marque. La Centrale mène 4-2.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

10:00- Fin de la première période

8:39 - BUT : Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen unissent leurs efforts. Le deuxième but du match de MacKinnon porte la marque à 3-2 en faveur de la Centrale.

Trois amigos des Avs -

7:55 - BUT : Elias Pettersson complète la passe de Bo Horvat pour créer l'égalité 2-2.

6:52- BUT : Seth Jones met la touche finale à une belle pièce de jeu. La Centrale prend les devants 2-1.

5:49- Elias Pettersson marque à l'aide d'un superbe tir du revers. La Centrale demande révision et obtient gain de cause. Le but est refusé.

3:48- BUT : Connor McDavid complète une superbe pièce de jeu pour créer l'égalité. C'est 1-1.

Bel échange entre McDavid et Karlsson -

3:15- BUT : Nathan MacKinnon s'échappe et bat Logan Thompson d'un tir vif. La Centrale prend les devants.

MacKinnon ouvre le bal en échappée -

00:00- Début du match.

PREMIÈRE PÉRIODE