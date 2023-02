Les dernières rumeurs chez les Canadiens

La date limite des transactions est dans moins d'un mois et les rumeurs seront nombreuses lors des prochains jours.

Renaud Lavoie a d'ailleurs offert une mise à jour de la situation chez les Canadiens de Montréal, samedi.

«On pensait pouvoir échanger Sean Monahan. C'est la même chose pour Joel Edmundson. Il lui reste une année de contrat, mais il est dans la liste des joueurs que les Canadiens étaient prêts à échanger cette année. On parle de deux joueurs qui sont encore blessés à l'heure où on se parle. Chez les dirigeants des Canadiens, on ne sait pas si on va être en mesure de les échanger. »

Le journaliste de la chaîne TVA Sports ajoute que le retour pourrait être moins important que ce que bien des gens pensent, si jamais les Canadiens parvenaient à transiger les joueurs blessés.

«S'ils sont blessés, tu peux le faire, mais il va falloir mettre des conditions dans la transaction. Ça risque d'être un peu plus compliqué que ça devait l'être au départ. Le retour ne sera pas aussi faramineux pour un joueur blessé que pour un joueur en santé. C'est un vrai casse-tête pour Kent Hughes et Jeff Gorton.»

