Le Thunder triomphe sans Luguentz Dort

Malgré l’absence du Québécois Luguentz Dort, le Thunder d’Oklahoma City s’est complètement moqué des Rockets de Houston, samedi au Paycom Center, l’emportant 153 à 121.

Le Torontois Shai Gilgeous-Alexander a été époustouflant face à l’équipe du Texas, qui pointe au dernier rang du circuit Silver en vertu d’un piètre dossier de 13-40. Il a récolté 42 points, six mentions d’assistance et quatre rebonds. Il s’agit de son quatrième match de plus de 40 points cette saison.

Josh Giddey a aussi bien fait, réussissant un double-double de 17 points et 10 mentions d’assistance.

Les meilleures performances des Rockets sont venues des joueurs de banc. Josh Christopher et TyTy Washington fils ont tous deux obtenu 20 points.

Embêté par une blessure aux ischiojambiers, Dort a raté les quatre derniers duels du Thunder. L’entraîneur-chef du Thunder, Mark Daigneault, n’a pas pu confirmer si le Montréalais allait suivre l’équipe alors qu’elle doit entreprendre un voyage de trois matchs sur la route dès lundi.

On peut parier que l’athlète de 23 ans fera tout son possible pour revenir au jeu lorsque les siens visiteront les Lakers de Los Angeles, mardi. Il serait ainsi opposé à LeBron James, lui qui est en quête du record pour le plus de points dans l’histoire de la NBA.

«King James» n’est plus qu’à 36 points de la marque de Kareem Abdul-Jabbar, après en avoir amassé 27 contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, samedi.