Des Capitales aux Rays de Tampa Bay

Le receveur étoile des Capitales de Québec Jeffry Parra a suffisamment impressionné dans la Ligue Frontier pour se dégoter un contrat dans le baseball majeur avec les Rays de Tampa Bay.

La formation de la Vieille-Capitale en a fait l’annonce dans un communiqué, samedi. Le Dominicain de 25 ans évoluera pour les filiales des Rays. Il s’agit d’un retour à ce niveau pour Parra, qui a été repêché par les Giants de San Francisco en 2016.

«On est vraiment très heureux pour lui. Avec les deux saisons qu’il vient d’avoir avec nous, et particulièrement la dernière, il méritait plus que sa place. Et j’ai très hâte de voir ce qu’il peut faire si on lui donne l’opportunité dans les ligues mineures», a déclaré l’entraîneur-chef Patrick Scalabrini, qui a accueilli Parra à bras ouverts en 2021.

Le frappeur droitier a été membre d’Équipe Québec avant d’enfiler l’uniforme des Capitales pour la première fois l’an dernier. Il s’est rapidement fait de nouveaux amis au sein de l’équipe en battant le record de circuits de la franchise en étirant les bras 32 fois. Il a produit 83 points en 86 matchs, conservant au passage une moyenne au bâton de ,321.

Derrière le marbre, Parra a fait frémir les coureurs pendant toute la saison en retirant 32 joueurs en tentative de vol, un sommet de la ligue.

Lebreux et Lacroix convainquent les «Caps»

Par ailleurs, les Capitales ont annoncé vendredi que les voltigeurs québécois Marc-Antoine Lebreux et Jonathan Lacroix allaient être de retour au Stade Canac en 2023.

En 82 matchs la saison derrière, Lebreux a affiché une moyenne au bâton de ,261. Il s’est aussi illustré au chapitre des buts volés, avec 17, et des points inscrits, avec 44.

«Déjà très bon en défensive, Marc-Antoine s’est amélioré de façon constante pendant la saison 2022, à tous les niveaux, a louangé Scalabrini. Et je sais qu’il continue de s’entraîner très fort cet hiver pour garder sa place dans le baseball professionnel.»

Quant à lui, Lacroix a maintenu une moyenne de ,285, en plus d’avoir produit 51 points et six longues balles en 94 rencontres. C’est toutefois surtout en raison de ses prouesses défensives qu’il est tombé dans les bonnes grâces de son gérant.

«Pour moi, Jo a été le joueur défensif de l’année, avec des jeux électriques au champ centre et une attitude de guerrier, toujours au poste dans toutes les circonstances, a estimé le pilote. Il ne parle pas beaucoup, mais c’est un leader silencieux, très apprécié de tous ses coéquipiers.»