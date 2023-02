À VOIR: De Wayne Gretzky à John Scott, les grandes performances au match des étoiles

Le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) est toujours une rencontre qui se veut bon enfant et où les joueurs laissent tomber la pression.

Avec toute la patinoire devant eux pour faire parler leur talent, certains s’en donnent à cœur joie. Voici quelques-unes des grandes performances de l’histoire à la classique annuelle :

Mario Lemieux et Mats Naslund combinent

Étoiles: Mario Lemieux brillait à l'édition de 1988 -

L’édition de 1988 a été celle de Mario Lemieux, qui a créé un curieux partenariat avec Mats Naslund du côté de l’Association Prince de Galles. Le joueur des Penguins de Pittsburgh et celui du Canadien de Montréal ont amassé ensemble 11 points. Lemieux a inscrit un tour du chapeau, dont le but vainqueur en prolongation d’un gain de 6 à 5.

«Mario le Magnifique» a servi une tasse de café au gardien Mike Vernon avant de célébrer sobrement cette victoire. Naslund lui a fourni cinq mentions d’aide, un record qui tient toujours.

John Scott, le héros du peuple

SCOTT 2 -

Ce qui était au début une blague des partisans de la LNH a rapidement pris de plus grandes proportions. John Scott, un colosse de 6 pi et 8 po qui ne comptait que 11 points en 285 matchs en carrière, a été élu capitaine de la section Pacifique en 2016 par un vote des amateurs.

Bien que le circuit Bettman ait tenté de dissuader l’Albertain de prendre part au match des étoiles et que les Coyotes de l’Arizona l’aient échangé au CH, celui qui évoluait dans la Ligue américaine a choisi d’y participer. Scott a même marqué deux buts en demi-finale et son équipe l’a emporté 1 à 0 lors du match ultime.

Damphousse s’amuse à Chicago

Vincent Damphousse marque 4 buts au match des étoiles en 1991 -

Un an et demi avant de remporter la coupe Stanley avec le Canadien, Vincent Damphousse connaissait sa deuxième saison productive avec les Maple Leafs de Toronto, en 1991.

Le Québécois participait à l’époque à son premier match des étoiles et il s’est démarqué avec quatre buts, devenant seulement le troisième joueur à réaliser l’exploit à l’époque. L’Association Clarence-Campbell a ainsi disposé facilement de la Prince de Galles 11 à 5.

Des points en masse pour Crosby

but sidney -

Plus récemment, en 2019, c’est Sidney Crosby qui a écrit l’histoire de la classique avec huit points en deux rencontres, lors du format à trois contre trois des dernières années. Pourtant malade quelques jours plus tôt en raison de la grippe, le capitaine des Penguins de Pittsburgh a mené la section Métropolitaine à la victoire avec trois points contre l’Atlantique et cinq autres face à la Centrale en finale.

À San Jose, Crosby, qui avait notamment remporté la coupe Stanley au SAP Center en 2016, a été copieusement hué par les partisans des Sharks lorsqu’il a reçu son trophée de joueur le plus utile.

Gretzky et les Oilers dominent

Wayne Gretzky brille au match des étoiles de 1983 -

Wayne Gretzky a participé à 18 parties des étoiles, soit le troisième plus haut total derrière Gordie Howe (23) et Raymond Bourque (19). Aucune d’entre elles n’a été plus spéciale pour «la Merveille» que l’édition de 1983, où le joueur-vedette des Oilers d’Edmonton a marqué quatre fois au troisième vingt.

Ses coéquipiers à l’époque Jarri Kurri, Paul Coffey et Mark Messier, l’ont grandement aidé à réaliser son exploit, qui restera dans les annales de la ligue. L’Association Campbell de Gretzky l’a emporté 9 à 3 sur les représentants de la Prince de Galles.

Owen Nolan s’assure du spectacle

Performance mémorable d'Owen Nolan au match des étoiles de 1997 -

Le match des étoiles de 1997, à San Jose, est sans aucun doute l’un des plus marquants des années 1990. L’ailier droit du Canadien Mark Recchi a donné la victoire à l’Association de l’Est 11 à 7 grâce à un tour du chapeau, mais c’est le héros local, Owen Nolan, qui a soulevé la foule.

Le joueur des Sharks a établi un record en marquant deux fois en seulement huit secondes en deuxième période. Au troisième engagement, il a aussi fait pleuvoir les chapeaux en déjouant Dominik Hasek. Au moment de s’amener devant le légendaire gardien en échappée, Nolan a pointé où il allait tirer, soit dans la lucarne du côté droit. Quel sens du spectacle!