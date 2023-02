Trop peu de Québécois brillent cette saison

Aucun Québécois ne participe au week-end des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) cette année et la colonne des meilleurs pointeurs explique la réalité en partie, les joueurs d’ici y étant pratiquement exclus.

Au moment où le circuit Bettman tient son concours d’habiletés et sa classique annuelle au domicile des Panthers de la Floride, le top 100 des joueurs ayant amassé le plus de points en 2022-2023 est évocateur : seulement deux patineurs de la Belle Province s’y trouvent. Il s’agit de Pierre-Luc Dubois, des Jets de Winnipeg, et du capitaine des Bruins de Boston, Patrice Bergeron. Deux anciens joueurs québécois des Canadiens, Steve Bégin et Mathieu Perreault, ont commenté cette statistique à l’émission «La Poche bleue le midi», vendredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Le premier d’entre eux détient le 29e échelon grâce à ses 22 buts et 30 mentions d’aide pour 52 points en autant de sorties. Quant au second, il occupe la 91e place avec 38 points, dont 18 filets, en 51 duels. Derrière les deux hommes, Phillip Danault (36), Jonathan Huberdeau (33), Jonathan Marchessault (32) et Yanni Gourde (32) se trouvent dans l’ordre aux 103e, 123e, 132e et 134e rangs de la LNH.

Lors du dernier calendrier régulier, Huberdeau (115) a fini troisième dans la course au trophée Art-Ross et a été le seul Québécois à conclure parmi les 50 premiers. Cependant, quelques autres patineurs du fleurdelisé ont fait partie des 100 meilleurs : Kristopher Letang, Marchessault, Bergeron, Dubois, Anthony Duclair et David Perron ont terminé respectivement 57e, 62e, 64e, 80e, 89e et 96e.

La dernière campagne sans Québécois dans le top 50 est celle de 2016-2017, quand Jonathan Drouin, à l’époque avec le Lightning de Tampa Bay, a été le meilleur de la province en attaque : il a accumulé 53 points pour prendre la 77e place.

Peu de gardiens non plus

Devant le filet, les représentants d’ici se résument en deux noms : Marc-André Fleury et Samuel Montembeault. Ils présentent de bonnes statistiques, mais pas dignes des étoiles de la LNH. Chez le Wild du Minnesota, Fleury a conservé un dossier de 16-10-3, une moyenne de buts alloués de 2,87 et un taux d’efficacité de ,905.

Pour sa part, le gardien du Canadien de Montréal a maintenu une fiche respectable de 10-10-2 malgré les ennuis de son club, ainsi qu’un taux de ,909 et une moyenne de 3,19.

En 2021-2022, sept hommes nés au Québec ont disputé au moins un match de la ligue, incluant Fleury et Montembeault. Les autres furent Jonathan Bernier, Maxime Lagacé, Louis Domingue, Zachary Fucale et Jean-François Bérubé. Mis à part Bernier, sur le carreau depuis plus d’un an à cause d’une blessure à la hanche, ceux-ci ont joué dans la Ligue américaine pendant la saison en cours.