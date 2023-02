Super Bowl: l'entrée en classe repoussée

Une commission scolaire du New Jersey repoussera de deux heures l’entrée en classes des jeunes étudiants, le lundi 13 février, afin de leur permettre de profiter amplement de la présence des Eagles de Philadelphie au Super Bowl.

Il est coutume, aux États-Unis, de prendre un congé de maladie après des festivités plutôt arrosées, au lendemain du match de football le plus important de l’année. Le district scolaire de Gloucester City y a songé et a trouvé une solution pour combiner travail et plaisir.

«C’est un moment rare et spécial pour les familles d’avoir l’occasion de voir notre équipe de football professionnel jouer au Super Bowl, a expliqué par voie de communiqué le surveillant général Sean Gorman. Nous estimons qu’il est important de donner aux étudiants et au personnel l’occasion de profiter de la partie avec leur famille, tout en allant à l’école et au travail le jour suivant de façon sécuritaire et en étant bien reposés.»

Gloucester City est située de l’autre côté du fleuve Delaware par rapport à Philadelphie. L’intérêt est donc toujours très grand pour les Eagles, qui avaient aussi atteint la rencontre ultime de la campagne 2017 et remporté le Super Bowl face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les Eagles se mesureront aux Chiefs de Kansas City, au University of Phoenix Stadium, en Arizona.