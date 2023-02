Power Rankings : semaine du 3 février

Les états des forces de Sportlogiq cherchent à apporter un regard objectif sur la performance de chaque club dans la LNH. Nous nous penchons sur des statistiques pour évaluer non seulement les résultats de chaque équipe, comme le différentiel de buts et le pourcentage de points obtenus, mais aussi le processus, pour savoir quels clubs peuvent s’attendre à progresser ou régresser.

Pour ce point, nous utilisons notamment le différentiel de buts attendus. Cette statistique mesure la qualité et la quantité de tirs obtenus et accordés par chaque formation. Un différentiel positif indique un club qui obtient régulièrement plus de chances que ses adversaires et peut donc s’attendre à l’emporter au pointage tôt ou tard, tandis qu’un différentiel négatif est généralement mauvais signe pour les succès futurs.

Nous considérons les statistiques pour la saison 2022-23 seulement, avec une emphase sur les 21 derniers jours pour illustrer le jeu récent de chaque club.

Aucune victoire pour le CH cette semaine, qui chute au 31e rang, mais ce n’est pas que du négatif pour Montréal. Ils ont été compétitifs dans trois de leurs quatre matchs. Premièrement, ils ont presque forcé la prolongation contre Boston, avant que Patrice Bergeron ne brise l’égalité avec moins de trois minutes à jouer en troisième. Ils ont aussi poussé les Red Wings à la prolongation et ont perdu par seulement un but lors du deuxième match contre Ottawa. Même le revers de 5-0 a commencé avec une première période dominante pour Montréal avant que les choses ne dégénèrent. Bref, les hommes de Martin St-Louis ne baissent pas les bras malgré la saison difficile, ce qui fait bien changement des performances de l’an dernier sous les ordres de Dominique Ducharme.

Rafaël Harvey-Pinard vole la vedette depuis son rappel. Le choix de 7e tour en 2019 a quatre buts à ses quatre derniers matchs et prouve qu’il est plus qu’un simple remplaçant temporaire. S’il continue de jouer de la sorte, il ne fait aucun doute qu’il mérite sa place parmi les 12 meilleurs attaquants de l’équipe.