Match des étoiles 2007: Philippe Boucher ne se souvient de rien

L’ancien défenseur de la LNH Philippe Boucher a connu une belle et longue carrière dans la grande ligue, assez pour participer, notamment, au match des étoiles de 2007 à Dallas.

Cela devait être une occasion spéciale pour le Québécois, d’autant plus qu’il portait les couleurs des Stars à l’époque. Il n’y a qu’un problème : à ce jour, il ne conserve aucun souvenir ou presque de l’événement.

Boucher avait reçu une «mise en échec sévère de Dustin Brown lors du dernier match» avant la classique annuelle, a-t-il raconté, vendredi, à «JiC». Le défenseur avait clairement subi une commotion cérébrale, mais les coutumes de l’époque, en ces circonstances, n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui.

Après en avoir discuté avec son père, qui luttait de son côté contre un cancer, Boucher avait choisi de jouer.

«J'ai décidé de participer pareil, faire mon possible et voir comme ça pourrait aller, mais honnêtement, je n'ai aucun souvenir, a-t-il raconté. Je ne me souviens pas de ce qu'on voit là (son entrée sur la glace), je ne me souviens pas de l'ovation.»

Même s’il était jumelé à un certain Nicklas Lidstrom, Boucher n’a rien fait qui vaille durant la rencontre.

«Barry Trotz (l’entraîneur de la formation de l’Ouest) m'avait pris par le cou après mon deuxième "shift" pour me dire "Phil, si tu es fatigué, on peut te reposer", sûrement en pensant que j'avais passé la nuit sur la corde à linge, mais ce n'était pas ça du tout», a-t-il relaté.

Boucher a offert une autre anecdote qui en dit long sur son état ce weekend-là.

«Claude Garneau, le président de ma fondation, était venu, un peu pour représenter mon père, a-t-il raconté. Je l'ai appelé cinq fois. La cinquième fois, il m'a dit "Phil, je sais qui vient me chercher à l'aéroport, à quel hôtel je vais, je connais mon numéro de chambre. Toi, ça va?".»

«Non, ça n'a pas été un weekend super, mais j'en suis quand même fier, a-t-il poursuivi. Ça avait été plus le "fun" pour Claude, mes amis, ma famille, le monde qui était dans la suite que j'avais louée. Moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs.»

Voyez son intervention complète en vidéo principale.