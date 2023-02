LNH: Dylan Larkin restera-t-il à Detroit?

Le capitaine des Red Wings de Detroit, Dylan Larkin, constitue l’un des principaux sujets de discussion au weekend des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) et ce n’est pas nécessairement en raison de ses performances sur la patinoire.

Le pivot de 26 ans deviendra joueur autonome sans compensation l’été prochain, à moins qu’il signe un nouveau pacte avec son équipe d’ici là. Même s’il dit demeurer au Michigan, l’argent reste le nerf de la guerre dans le jeu des négociations et le hockeyeur concerné devra trouver son compte si les Wings souhaitent régler le dossier de la bonne façon. Natif de cet État, Larkin complète une entente de cinq ans et de 30,5 millions $.

«Je l’ai constamment répété. Je persiste et signe : je me vois comme un Red Wing. Oui, il y a des discussions contractuelles à tenir et c’est tout ce que je dirai à ce propos. C’est la première fois que je me retrouve dans cette situation et je doute fort que les pourparlers se déroulent en douceur avant leur conclusion», a-t-il déclaré jeudi au site NHL.com.

Un indispensable

Aux yeux de plusieurs, Detroit ne peut se passer de son choix de premier tour, le 15e au total, au repêchage de 2014. Depuis ses débuts dans la LNH en 2015-2016, il a récolté 401 points en 551 rencontres. Sa production comprend 15 buts et 28 mentions d’aide pour 43 points en 47 affrontements cette saison. Si les Wings veulent connaître du succès à long terme, la réembauche de Larkin, son leader principal, devra s’officialiser tôt ou tard. Effectivement, il serait pour eux très difficile de remplacer un capitaine apprécié dans le vestiaire.

«Je ne prends pas mon rôle à la légère. Je suis fier de la manière que je compose avec cela. Il y a eu des journées difficiles et des campagnes ardues, mais je suis heureux de pouvoir jouer, a-t-il expliqué. Je me prépare et je travaille fort pour gagner des matchs de hockey. C’est notre objectif. Je souhaite évoluer au sein d’une bonne formation et je crois que nous avons les gars requis pour cela. C’est une bénédiction pour moi de me concentrer sur ce but. Laissons l’autre enjeu [le contrat] se régler par lui-même éventuellement.»

Malgré cet optimisme, les Wings ont du boulot à abattre pour assurer leur première qualification en séries depuis 2016. Leur fiche de 21-19-8 et leurs 50 points ne suffisent pas pour l’instant, car ils occupent le septième rang de la section Atlantique.