Lions: une victoire qui fait du bien

On ne sait pas si la traversée du désert des Lions de Trois-Rivières tire à sa fin, mais leur victoire de 7 à 4 aux dépens des Admirals de Norfolk, vendredi au Norfolk Scope, aura certainement l’effet d’un baume.

Avant d’affronter le club-école des Hurricanes de la Caroline pour la deuxième fois en trois jours, la formation trifluvienne n’avait remporté que deux de ses 16 parties précédentes.

Une avalanche de buts a permis aux hommes de Marc-André Bergeron d’ajouter deux précieux points au classement dans le duel du jour.

Le défenseur Alex Breton a été une partie intégrante des succès des siens. Le Beauceron a inscrit deux buts et une mention d’aide, se faisant complice du premier filet des Lions, marqué par Nicolas Guay en attaque massive.

Brett Stapley et Breton ont aussi touché la cible au premier vingt, mais des répliques d’Eric Cooley et de Darren McCormick ont réduit l’avance des visiteurs à un but.

C’est au troisième engagement que les Lions ont sorti les griffes pour s’échapper avec la victoire. Anthony Beauregard a sauté sur une rondelle libre à l’embouchure du filet pour inscrire le but gagnant, puis Brendan Soucie a enfilé l’aiguille dans un deuxième match consécutif pour porter la marque à 6 à 4.

Soucie a aussi amassé une aide sur la réussite de Riley McKay, en période médiane.

Ryan Foss et Stepan Timofeyev ont quant à eux trompé la vigilance de Joe Vrbetic dans la défaite. Le jeune gardien a connu de meilleures soirées de travail, lui qui a cédé quatre fois en 18 lancers.

Les Lions et les Admirals croiseront le fer à Norfolk à nouveau, samedi