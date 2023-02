Le CH à Paris: «une excellente idée», dit Bettman

Alors que la température ressentie au Québec oscille autour de -40, les festivités du match des étoiles de la LNH battent leur plein en Floride. La température là-bas est plutôt rassembleuse, note le commissaire Gary Bettman.

«Cette année, je crois que nous avons le plus grand nombre d’invités qui ont fait le voyage pour se joindre à nous, a-t-il indiqué en entrevue sur les ondes de TVA Sports, vendredi, en marge du concours d’habiletés. Je me doute bien que la température y est pour quelque chose.»

Bettman fête cette saison ses 30 ans à la barre du circuit, qui a changé énormément depuis son arrivée en poste. Huit équipes se sont ajoutées au cours de son règne.

«Ce dont je suis le plus fier, c’est que notre sport continue de grandir, s’est félicité l’ancien dirigeant de la NBA. Nous avons plus de partisans que jamais auparavant et nous n’avons jamais été présents dans autant de zones géographiques.»

Son premier événement à titre de commissaire était d’ailleurs le match des étoiles à Montréal, au Forum, en 1993.

«Quelques mois plus tard, je remettais la coupe Stanley aux Canadiens», s’est-il souvenu.

Le CH et Paris

Pour continuer ce qu’il a amorcé, Bettman a le regard sur l’Europe, où des équipes de la Ligue nationale sont appelées à disputer des matchs au début de la saison régulière.

«Nous sommes en discussions avec plusieurs endroits en ce moment, a-t-il confié. L’objectif aussi est de permettre à nos joueurs européens de jouer chez eux, devant leurs partisans.»

Pour ce qui est de la possibilité du CH de jouer à Paris, Bettman a tenu des propos... mystérieux.

«C’est une excellente idée...», s’est-il contenté d’exprimer avec le sourire.

Tirez-en vos propres conclusions.

Voyez l'entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.