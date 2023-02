François Beauchemin honoré par le Collège Charles-Lemoyne

L’ex-défenseur de la Ligue nationale de hockey François Beauchemin a vu son chandail être retiré par les Riverains du Collège Charles-Lemoyne, vendredi.

Le natif de Sorel-Tracy a été honoré en marge d’un duel face aux Gaulois de Saint-Hyacinthe. Son numéro 88 a été hissé dans les hauteurs du Sportium de Sainte-Catherine.

• À lire aussi: Un retour de François Beauchemin avec les Ducks?

• À lire aussi: À VOIR : Roussel se vide le cœur à propos de Zegras

Beauchemin n’a passé qu’une saison dans le niveau M18 AAA. Il a récolté neuf buts et 32 points en 40 duels en 1995-1996.

«Mes parents gardaient en pension des joueurs depuis quelques années et c'est moi qui ai habité en pension, lorsque j'ai joué pour les Riverains, a raconté l’homme de 42 ans dans un communiqué.

«C'était une belle année et quelque chose de gros et important. Le M18 AAA, c'est un peu comme le premier passage vers le plus haut niveau.»

Après son passage avec les Riverains, Beauchemin a couronné sa carrière chez les juniors en soulevant la coupe du Président avec le Titan d’Acadie-Bathurst, en 1999.

Repêché par le Canadien de Montréal, le défenseur a finalement disputé 903 matchs dans le circuit Bettman. En plus d’avoir amassé 76 buts et 288 points, Beauchemin a remporté la coupe Stanley avec les Ducks d’Anaheim, en 2007.

-Photo gracieuseté des Archives de la LHM18AAAQ