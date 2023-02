Erik Bazinyan bientôt champion du monde?

L’importante victoire d’Erik Bazinyan, une 29e en autant de combats en boxe professionnelle, laisse croire au principal intéressé qu’il pourrait avoir la chance de se battre pour un titre de champion du monde dans un avenir rapproché.

«Je suis prêt mentalement et physiquement, a ainsi indiqué Bazinyan, après avoir vaincu l’Américain Alantez Fox par décision majoritaire des juges, jeudi soir, au Casino de Montréal. C’est le temps maintenant, j’ai 27 ans. Je vais continuer de travailler fort pour devenir champion du monde bientôt.»

«Ça dépend de Canelo [Alvarez]. Tout repose sur sa décision de se battre ou non contre [Dmitry] Bivol à 175 livres, a pour sa part émis le promoteur d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, concernant ses plans pour Bazinyan. Canelo pourrait devoir laisser ses titres chez les super-moyens. Nous sommes très bien classés avec Erik dans toutes les fédérations. On décidera en temps et lieu, mais nous sommes en très bonne position.»

Estephan, qui n’est jamais à court d’imagination, a par ailleurs laissé savoir qu’il verrait très bien un futur combat à saveur locale entre Bazinyan et... Jean Pascal.

«Je vais même faire une prédiction : ce serait une victoire de Bazinyan par K.-O. au neuvième round, a-t-il lancé à l’auteur de ces lignes. Peut-être au huitième.»

Déçu pour Junior Ulysse

Le promoteur a aussi commenté la défaite de Junior Ulysse, après seulement 52 secondes, face à Gabriel Gollaz Valenzuela.

«C’est une énorme déception, je suis très déçu pour lui, a-t-il réagi. C’est cruel la boxe.»

Une retraite semble d’ailleurs envisagée pour Ulysse.

«S’il voit que c’est la fin, c’est sa décision, a tranché Estephan. C’est lui qui boxe, c’est lui qui a mangé le coup de poing. Pas moi.»