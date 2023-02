Svechnikov, Nelson et une future étoile volent la vedette

Seul représentant du Canadien de Montréal au FLA Live Arena lors du traditionnel concours d’habiletés de la Ligue nationale de hockey, Nick Suzuki a remporté l’épreuve «L'épreuve normale 4».

Le capitaine du Tricolore a épaté la galerie lors de ce jeu alliant le golf et le hockey. Il a réussi un oiselet sur un par 4 pour avoir raison de Johnny Gaudreau, Clayton Keller et Jason Robertson.

Contrairement aux éditions précédentes, les compétitions ont été présentées en plusieurs vagues et se sont étirées sur plusieurs heures.

Pressenti comme un des plus grands favoris pour triompher lors de l’épreuve du patineur le plus rapide, le défenseur Cale Makar a été le premier à s’élancer... et a chuté.

Andrei Svechnikov a finalement triomphé en finale face à Kevin Fiala en vertu d’un chrono de 13,699 secondes.

Après un impressionnant quatre en quatre à sa première tentative au concours du lancer le plus précis, Connor McDavid a perdu son duel de demi-finale face à Nazem Kadri. Ce dernier n’a toutefois pas remporté l’épreuve, puisque Brock Nelson a enregistré un meilleur temps (12,419 secondes) en grande finale.

Le concours du lancer le plus puissant a été nettement moins impressionnant que lors des belles années de Zdeno Chara et Shea Weber. Elias Pettersson a néanmoins surpris en triomphant à l'aide d'une frappe d’une vitesse de 103,2 miles à l’heure.

Grâce à la participation de son fils Sergei, Alexander Ovechkin a quant à lui remporté l’épreuve de tirs de barrage aux côtés de Sidney Crosby. Mitch Marner et David Pastrnak, qui ont respectivement fait allusion à «Miami Vice» et «Happy Gilmore» avec leur costume, ont aussi offert un moment cocasse aux partisans.

Connor Hellebuyck et Juuse Saros ont de leur côté savouré la victoire lors du «Les cerbères font la paire» grâce à leurs talents de gardien de but et leur précision hors pair.

Finalement, le «Lance et coule», événement préenregistré où des joueurs pouvaient faire couler certains de leurs compétiteurs dans une piscine, les champions en titre de la coupe Stanley Mikko Rantanen et Cale Makar ont uni leurs efforts pour triompher.

Patineur le plus rapide : Andrei Svechnikov remporte la compétition

Svechnikov est le patineur le plus rapide -

Le temps d'Andrei Svechnikov (13,699) éclipse celui de Kevin Fiala (14,144) en finale.

Patineur le plus rapide 3 février 2023 -

Andrei Svechnikov (13,757) et Kevin Fiala (13,997) accèdent à la finale.

Cale Makar n'a pu terminer l'épreuve en raison d'une chute derrière le filet.

Makar chute... -

Tirs les plus précis : Brock Nelson remporte l'épreuve

Brock Nelson bat Nazem Kadri en finale avec un temps de 12,419.

Nazem Kadri bat Connor McDavid en demi-finale avec un temps de 10,131

Brock Nelson bat Artemi Panarin en demi-finale avec un temps de 17,886.

Connor McDavid, Brock Nelson, Artemi Panarin et Nazem Kadri passent à la demi-finale.

Temps de Nazem Kadri : 13,459

Temps de Nikita Kucherov : 18,147

Temps d'Artemi Panarin : 13,235

Temps de Brock Nelson : 12,126

Brock Nelson est précis en titi -

Temps de Leon Draisaitl : 36,946

Temps de Jack Hughes : 32,324

Temps de Vladimir Tarasenko : 25,062

Temps de Kevin Hayes : 22,377

Temps de Connor McDavid : 9,497

Temps d'Aleksander Barkov : 25,297

McDavid fait 4 en 4 -

Lancer le plus puissant : Elias Pettersson remporte l'épreuve avec un lancer de 103,2 MPH.

Elias Pettersson remporte l'épreuve du tir le plus puissant -

Meilleur tir d'Elias Pettersson : 103,2 MPH

Meilleur tir de Josh Morrissey : 96,4 MPH

Meilleur tir de Rasmus Dahlin : 102,3 MPH

Meilleur tir de Seth Jones : 94,7 MPH

Meilleur tir d'Alex Ovechkin : 95,1 MPH

Tir le plus puissant 3 février 2023 -

Tirs de barrage : Le duo formé de Sidney Crosby et Alex Ovechkin l'emporte grâce au fils du joueur des Capitals.

Défi des échappées 3 février 2023 -

Pointage de Mitch Marner : 21

Marner s'élance devant Luongo -

Pointage de David Pastrnak : 38

Pastrnak obtient 38 au concours d'échappée -

Pointage de Matthew Tkachuk : 33

Pointage du duo Sidney Crosby et Alex Ovechkin : 40

Crosby et Ovi unissent leurs forces -

«Lance et coule» : Cale Makar et Mikko Rantanen remportent l'épreuve.

Lance et coule 3 février 2023 -

Les concurrents doivent atteindre des cibles avant d’essayer d’envoyer leurs rivaux dans l’eau. La première formation à réussir triomphe.

Rantanen fait couler Crosby! -

«L'épreuve normale 4» : Nick Suzuki l'emporte en réalisant l'exploit en trois coups.

Parcours parfait pour le capitaine du CH -

Quatre participants se retrouvent sur une île verte comprenant un trou de normale 4. Celui nécessitant le moins de coups pour expédier la «balle-rondelle» dans la coupe l’emporte.

L'épreuve normale quatre 3 février 2023 -

«Les cerbères font la paire» : Victoire du duo formé de Connor Hellebuyck et Juuse Saros

L'épreuve met en vedette huit gardiens qui travaillent en duo. L’un des membres du tandem décoche un tir. Son équipe obtient trois points s’il parvient à envoyer la rondelle directement dans la mince ouverture, deux si le disque touche la cible située dans le filet et aucun si la frappe est ratée. L’autre gardien du duo affronte en échappée un, deux ou trois rivaux, selon le nombre de points amassés par son coéquipier auparavant. L’équipe ayant récolté le plus de points l'emporte.