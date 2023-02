Trevor Bauer: les Dodgers s’expliquent

Le président des Dodgers de Los Angeles, Andrew Friedman, ne regrette pas la décision de libérer Trevor Bauer, refusant de s’épancher sur les conversations tenues avec le lanceur.

La formation californienne a libéré le joueur-vedette au mois de janvier, quelques semaines après qu’un arbitre indépendant eut réduit sa suspension de 324 à 194 rencontres. Or, Bauer a ensuite fait part de sa surprise, indiquant que les Dodgers lui avaient initialement indiqué qu’il était le bienvenu au prochain camp d’entraînement.

Bauer devait écouler la troisième et dernière année prévue à son contrat de 103 millions $.

«Je ne vais pas entrer en contradiction ou être d'accord avec quoi que ce soit sur ce qui devait être une conversation privée, a tranché Friedman au quotidien "Los Angeles Times". Je dirai simplement que, dans un très court laps de temps, nous sommes revenus et avons pris notre décision.»

«Nous avons eu le temps d’effectuer toutes les vérifications, d'obtenir toutes les informations possibles pour prendre une décision, ce que nous avons fait. Et cela impliquait d’entendre Trevor, parce que nous ne lui avions pas parlé depuis le début. Je maintiens notre décision. Je suis très à l'aise avec ça.»

Quel avenir?

Bauer a enfreint la politique conjointe du baseball majeur et de l’Association des joueurs sur la violence conjugale, les agressions sexuelles et la maltraitance des enfants après avoir été accusé de viol et de voie de fait par une femme en 2021. Il n’a jamais été formellement accusé.

Ces gestes en dehors du terrain pourraient malgré tout lui coûter cher, puisqu’il est toujours joueur autonome. Il avait pourtant remporté le trophée Cy-Young de la Ligue nationale en 2020 avec les Reds de Cincinnati.

Au cours de sa carrière de 10 saisons, l’artilleur de 32 ans a maintenu une fiche de 83-69 et une moyenne de points mérités de 3,79.