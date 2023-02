Super Bowl: un moment historique à venir

Le Super Bowl LVII sera le premier à opposer deux quarts-arrière noirs, une situation que Jalen Hurts et Patrick Mahomes ont qualifiée de marquante et de spéciale.

«C’est historique, a lancé d’entrée de jeu Hurts, qui commande l’unité offensive des Eagles de Philadelphie, selon des propos rapportés jeudi par le quotidien "USA Today". Je pense qu’il n’y a eu que huit quarts afro-américains [partants] dans un Super Bowl. Être le premier à réussir quelque chose, c’est plutôt "cool". C’est historique.»

Hurts deviendra en fait lui-même le huitième à amorcer un match pour le trophée Vince-Lombardi à sa position. Seulement trois l’ont soulevé: il s’agit de Doug Williams, de Russell Wilson et de Mahomes.

Ce dernier sera certainement concentré à répéter ses exploits sur le terrain, mais à quelques plusieurs jours du match, le pivot des Chiefs de Kansas City a pris le temps d'évoquer ce qu’il considère comme un moment spécial pour les Noirs.

«Être sur une scène mondiale et avoir deux quarts-arrière noirs au Super Bowl, je pense que c’est spécial. J'ai appris davantage sur l'histoire des quarts noirs depuis que je suis dans cette ligue et les gars qui nous ont précédés, Jalen et moi. Ils ont préparé le terrain. Je suis heureux que nous puissions maintenant préparer le terrain pour les jeunes qui arrivent.»

Blessés

Marquer l’histoire, c’est bien, mais une seule équipe gagnera sur le terrain. À cet égard, les deux quarts ont rapidement été interrogés sur leur état de santé. Hurts panse une blessure à l’épaule qui l’a forcé à rater quelques matchs en saison régulière, tandis que Mahomes est aux prises avec une entorse à la cheville.

«Ça s’en vient, a dit Hurts. J’ai été clair pendant tout ce temps. C’est une réalité avec laquelle je dois composer.»

«Je ne pense pas avoir eu de recul, a quant à lui expliqué Mahomes, qui a été frappé à de nombreuses reprises contre les Bengals de Cincinnati. Un peu de douleur en jouant, mais à part ça, j'ai l'impression d'être dans une bonne position.»

Les deux hommes auront le temps de soigner encore un peu leurs blessures puisque la grande finale du football américain est prévue le dimanche 12 février à 18 h 30, à Glendale.