Ski libre: une première victoire pour Justine Dufour-Lapointe

La Québécoise Justine Dufour-Lapointe a effectué une descente impeccable pour savourer la victoire à sa deuxième compétition en carrière au sein du Freeride World Tour de ski libre, jeudi, dans le cadre de la compétition tenue à la station Ordino-Arcalis, en Andorre.

Sixième à ses débuts dans le circuit la semaine dernière à Baqueira Beret, en Espagne, la gagnante a récolté 74,00 points pour l’emporter.

«C’est incroyable, je suis sans mots. J’ai éprouvé tant de plaisir aujourd’hui, a-t-elle mentionné dans une entrevue dont l’extrait a été relayée par la firme de relations publiques Artifice. J’ai été chanceuse d’être la dernière [du groupe] à skier et j’ai pu ajuster mon tracé en choisissant une ligne différente. Je me suis dit que c’était ma journée, tout en prouvant que je peux avoir du fun.»

«Je n'avais aucune idée de mon pointage, mais quand j'ai vu 74, c'était super bon. Après coup, j'ai réalisé que j'étais la dernière skieuse et que je gagnais. C'est incroyable de remporter la victoire seulement à ma deuxième course, a-t-elle aussi mentionné dans un point de presse virtuel. J'ai réussi à gagner sans périlleux arrière et c'est une autre étape. J'ai plusieurs outils et je me suis adapté. Ce n'est que le début.»

Deuxième au classement général, Dufour-Lapointe tentera de consolider sa place lors du prochain événement, celui de Kicking Horse, en Colombie-Britannique, au milieu du mois. Si elle parvient à rester dans le top 5, elle participera aux Finales prévues en mars à Fierberbrunn, en Autriche, et à Verbier, en Suisse. Fondé en 1996 dans ce pays, le circuit offre à ses athlètes, skieurs et planchistes, la chance de s’élancer à partir de hauts sommets dans un décor entièrement naturel et sans tracé défini.

Voyez dans la vidéo ci-dessus, courtoisie de Freeride World Tour, la descente de la Québécoise.

- Avec la collaboration de Richard Boutin