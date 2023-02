Match des étoiles: Bo Horvat comme John Scott

Comme le favori de la foule John Scott l’avait fait en 2016, Bo Horvat représentera la section Pacifique au match des étoiles, bien qu’il soit maintenant membre des Islanders de New York.

Le concours d’habiletés de la Ligue nationale de hockey aura lieu vendredi soir et sera diffusé sur les ondes de TVA Sports à compter de 19h.

Le journaliste du NHL.com Nick Cotsonika a confirmé mercredi que l’ancien capitaine des Canucks de Vancouver resterait avec Connor McDavid et la Pacifique malgré l’échange qui l’a envoyé dans la Métropolitaine chez les «Isles», plus tôt cette semaine.

Il s’agira sans doute d’un dernier tour de piste avec Elias Pettersson, son coéquipier des cinq dernières saisons.

«Tu ne penses jamais à recevoir un appel disant que tu as été échangé. C’était assez bizarre, je ne savais pas comment le prendre. Je ne m’en suis pas encore totalement remis. Ça sera différent quand je rencontrerai les gars et que je mettrai le maillot pour la première fois», a expliqué Horvat en point de presse, jeudi.

Il y a sept ans, c’est le colosse John Scott qui avait dû faire de même à la partie des étoiles. Élu par le vote du public pendant qu’il évoluait avec les Coyotes de l’Arizona, l’attaquant est passé au Canadien de Montréal à la mi-saison. Évoluant alors dans la Ligue américaine, il avait pris part aux festivités sous une bannière neutre.

Crédit photo : AFP

Rappelons que Horvat a été échangé aux Islanders lundi en retour des attaquants Anthony Beauvillier et Aatu Raty, ainsi qu’un choix conditionnel de premier tour. Il n’a toujours pas enfilé l’uniforme de sa nouvelle équipe en raison de la pause.

«Quelqu’un avait un chandail des Islanders avec le nom Horvat. J’ai dû me concentrer pour écrire 14 et non 53 en l’autographiant», a-t-il raconté, faisant référence à son ancien numéro chez les Canucks.

L’Ontarien a amassé 31 buts et 23 mentions d’aide pour 54 points en 49 matchs cette saison.