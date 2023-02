Les Remparts l'emportent contre leur bête noire

Les Remparts de Québec l’ont emporté par la marque de 5 à 4 en prolongation grâce à Vsevolod Komarov, dans une véritable guerre de tranchées face au Phoenix de Sherbrooke, jeudi soir, au Palais des Sports Léopold-Drolet.

Le défenseur russe a mystifié d’une belle feinte le gardien Olivier Adam, alors qu’il restait 16,3 secondes à faire à la période supplémentaire.

«On a joué un fort match, j’ai adoré notre match. Il y a toujours des moments décisifs dans un match [...] On a démontré beaucoup de caractère, on a trouvé une façon de rester dans le match. Je suis très content», a expliqué après la rencontre l’entraîneur-chef Patrick Roy.

Les Diables rouges n’ont pas abandonné, même s’ils avaient laissé aller filer une avance de trois buts. Dans les derniers instants du match, alors qu’il restait 40 secondes au cadran, les Remparts ont donné une douche froide à la salle comble en égalisant le pointage. Pierre-Olivier Roy a sauvé les meubles en tirant profit de la circulation pour surprendre Adam et forcer la période supplémentaire.

Le Phoenix a comblé ce déficit en marquant quatre buts sans réplique. C’est Cole Huckins qui a placé les favoris locaux devant en trouvant le fond du filet grâce à un rebond favorable. Le toit du domicile sherbrookois avait déjà explosé une minute plus tôt lorsque Jacob Melanson avait réussi à créer l’égalité au milieu de la troisième période en décochant un puissant tir que le gardien William Rousseau n’a pas pu saisir.

Un match en deux temps

La troupe de Patrick Roy semblait en plein contrôle de ce match. Elle avait mis à profit l’indiscipline de l’équipe adverse en marquant deux fois en avantage numérique.

«Dans l’ensemble, je n’ai pas trouvé qu’on a joué un bon match. En première période, on a pris trop de punitions inutiles, il faut que ça change», a rétorqué le pilote du Phoenix, Stéphane Julien.

Jérémy Langlois a complété une poussée de trois buts en moins de quatre minutes en trouvant un trou dans la cage adverse. Quelques minutes auparavant, Zachary Bolduc avait été l’instigateur du 31e filet de la saison de son coéquipier Théo Rochette en lui refilant la rondelle avec une magnifique passe transversale.

«On a bougé la rondelle du début jusqu’à la fin de belle façon. Ce sont des matchs qu’ils sont le fun à jouer, il avait une superbe foule. Je suis vraiment fier de la manière dont nos gars sont restés dans le match», a mentionné Roy.

Après une première période quasi parfaite, les visiteurs ont vu les visiteurs réduire l’écart à un seul but en deuxième période. Coup sur coup, Milo Roelens et Jakub Brabenec ont secoué les cordages, donnant des sueurs froides à l’équipe adverse. Le joueur tchèque de la formation sherbrookoise a inscrit le deuxième des siens en complétant un tic-tac-toe avec Joshua Roy et Jacob Melanson. Bien posté à la droite du portier, il a suffi qu’il tire dans un filet presque abandonné. Cette réussite a donné un second souffle aux joueurs, mais également à la foule qui s’était faite discrète dans les premiers instants du match.

Les Remparts avaient ouvert la marque grâce à un beau jeu de passes de Justin Robidas et James Malatesta qui a permis à Nathan Gaucher de décocher un tir vif qui est venu à bout du gardien.

Ce qu’on a remarqué

Un hommage pour Nathan Gaucher

L'attaquant des Remparts Nathan Gaucher a été salué par le Phoenix à la fin de la première période pour sa médaille d’or remportée avec le Canada au début du mois de janvier au Championnat du monde junior de hockey. Plusieurs partisans se sont levés pour honorer le joueur adverse, tandis que ce dernier a levé le bras en marque de respect. Rappelons que le numéro 91 a été le coéquipier avec l’unifolié de deux joueurs de la formation sherbrookoise : Joshua Roy et Tyson Hinds.

Une foule frigorifiée qui se réveille

La salle comble au Palais des Sports Léopold-Drolet, soit un peu plus de 4000 personnes, a été rapidement refroidie lorsque les visiteurs se sont inscrits au pointage à trois reprises lors du premier tiers, sans que les favoris locaux ne puissent répliquer. Cependant, il a suffi de deux buts en deuxième période pour réveiller la foule. Preuve de l’engouement pour ce match, une centaine de personnes s’étaient procuré des billets «debout». Ces partisans étaient entassés au bout de l’amphithéâtre avec l’objectif de ne rien manquer de cet affrontement au sommet.

Un match en deux temps

Les deux premières périodes d’Olivier Adam ont été bien distinctes. L’homme masqué s’est réveillé en même temps que la foule en deuxième période en se signalant devant les 11 tirs dirigés vers lui. Le premier tiers avait été beaucoup plus difficile, lui qui avait accordé trois filets sur 10 lancers, dont le premier du match, où il a paru particulièrement faible en échappant la rondelle qui a glissé doucement derrière la ligne rouge. Le numéro 36 a semblé dérangé par ce but, mais pas pour très longtemps.